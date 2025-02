Thời sự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nghi Thủy, (TP. Vinh), nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sáng 27/2, Đảng bộ phường Nghi Thủy, thành phố Vinh trọng thể tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 161 đại biểu chính thức đại diện cho 270 đảng viên đến từ 13 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Lê Thanh Long - Phó Bí thư Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo các phòng chuyên môn UBND Thành phố Vinh.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: T.L



Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phường Nghi Thủy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: T.L



Nổi bật, kinh tế tăng trưởng khá, bình quân đạt 8,2%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đa dạng, phong phú, đậm nét của địa phương vùng biển như: Phát huy hiệu quả 4 bến chuyên dùng xuất, nhập hàng hóa cảng Cửa Lò; đánh bắt, chế biến, kinh doanh thủy, hải sản với đội tàu công suất lớn.

Phát triển dịch vụ du lịch trải nghiệm, kinh doanh mua bán tại chợ Hôm, chợ Bến cá; mở rộng số lượng, nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe điện; phát huy hiệu quả làng nghề, làng có nghề, xây dựng thành công 6 sản phẩm OCOP.

Đồng chí Hoàng Văn Hải - Bí thư Đảng ủy phường Nghi Thủy, thành phố Vinh phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: TL

Bên cạnh đó, phường thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, quy hoạch. Phối hợp hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án: Mở rộng khuôn viên đền Mai Bảng, đường ngang số 4B, đường nối từ Quốc lộ 46 vào bến 5 - 6 cảng Cửa Lò. Huy động tốt các nguồn lực và nội lực nhân dân (hơn 10 tỷ đồng) để nâng cấp kết cấu hạ tầng, chỉnh trang hệ thống điện trang trí, chiếu sáng, xây dựng các công trình mang tính điểm nhấn, góp phần làm cho bộ mặt phường khang trang, sạch đẹp hơn.

Đồng chí Nguyễn Cảnh An - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nghi Thủy, thành phố Vinh trình bày Báo cáo chính trị trình đại hội. Ảnh: T.L

Chất lượng giáo dục được nâng lên; cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư, cả 3 trường học đều đạt chuẩn quốc gia. Văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; tổ chức tốt các lễ hội văn hóa truyền thống, lễ hội phục vụ du lịch; gắn phát triển kinh tế du lịch với trải nghiệm văn hóa. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chăm lo; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sức chiến đấu và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố. Đảng bộ nhiều năm liền hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: T.L



Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân phường Nghi Thủy đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bí thư Thành ủy Vinh đề nghị nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Nghi Thủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tối đa lợi thế vị trí địa lý của phường để thu hút các nguồn lực, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ; đa dạng hóa dịch vụ du lịch, tăng cường kết nối tour, tuyến, xây dựng điểm đến du lịch trải nghiệm hấp dẫn; xác định khai thác, đánh bắt, chế biến, kinh doanh hải sản là ngành kinh tế mũi nhọn; khuyến khích, tạo điều kiện cho ngư dân tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa đội tàu đánh bắt hải sản; chú trọng phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá; tăng cường quảng bá các sản phẩm OCOP địa phương gắn với thương mại điện tử, hướng tới phục vụ du khách.

Cùng đó, thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch; huy động nguồn lực tạo đột phá, điểm nhấn trong chỉnh trang đô thị.

Đồng chí Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: TL



Quản lý và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa đền Yên Lương, đền Mai Bảng, các lễ hội trên địa bàn gắn với phát triển du lịch. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng. Tăng cường xây dựng nếp sống văn minh đô thị, con người thanh lịch, thân thiện, phục vụ du lịch, du khách; phấn đấu xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; phấn đấu xóa bỏ tối đa hộ nghèo trên địa bàn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự ổn định, góp phần xây dựng môi trường chính trị và xã hội lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng bộ phường cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục các bậc học. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp đáp ứng yêu cầu dạy học; có phương án đề xuất mở rộng khuôn viên trường mầm non, bảo đảm công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghi Thủy, thành phố Vinh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: T.L



Cùng đó, Đảng bộ cần chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường mối đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, làm nền tảng lan tỏa trong toàn phường.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức phục vụ, thái độ chuẩn mực với nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành chính quyền; đổi mới tư duy, cải tiến lề lối làm việc theo hướng dân chủ, quyết liệt hơn, quyết tâm đưa Nghi Thủy có bước chuyển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghi Thủy, thành phố Vinh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội. Ảnh: T.L



Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghi Thủy, thành phố Vinh nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 đồng chí.

Tại phiên làm việc chiều nay, đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; bầu đại biểu chính thức, dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vinh lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.