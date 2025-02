Đại hội Đảng các cấp Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Nghi Tân, thành phố Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 -2030: Quyết tâm xây dựng phường Nghi Tân đạt chuẩn đô thị văn minh Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ phường Nghi Tân (thành phố Vinh) đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo với nhiều giải pháp phù hợp tình hình thực tế. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phường đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, hướng tới một nhiệm kỳ mới với nhiều thắng lợi mới.

Nhiều kết quả tích cực, toàn diện

Nằm ở vị trí ven biển, phường Nghi Tân có cảng biển và khu neo đậu- nơi vào ra tấp nập giao thương hàng hóa của tàu thuyền trong nước và quốc tế. Cùng với phát triển kinh tế biển, Đảng ủy phường đã lãnh đạo, chỉ đạo vận động nhân dân tham gia phát triển đa dạng ngành nghề. Các loại hình dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp đang phát triển nhanh chóng.

Cán bộ phường Nghi Tân, thành phố Vinh trao đổi định hướng phát triển của địa phương. Ảnh: TL

Toàn phường hiện có khoảng 690 cơ sở hộ kinh doanh cá thể, thu nhập từ 100 - 120 triệu đồng/hộ/năm. Đặc biệt, người dân Nghi Tân đã biết phát huy lợi thế sẵn có của địa phương, đầu tư xây dựng các ngành nghề truyền thống mang lại hiệu quả kinh tế cao, nhất là ngành bảo quản và chế biến hải sản.

Trên địa bàn phường hiện 23 hộ kinh doanh chế biến, bảo quản hải sản đông lạnh với 23 kho cấp đông và 42 kho bảo quản, sản lượng hàng năm đạt 8.000 - 9.000 tấn và tạo việc làm cho hơn 120 lao động cố định và trên 400 lao động thời vụ, thu nhập bình quân từ 60 - 120 triệu đồng/người/năm.

Hoạt động kinh doanh chế biến, bảo quản hải sản đông lạnh tại phường Nghi Tân. Ảnh: TL

Ngoài ra, trên địa bàn phường có 42 tàu thuyền công suất dưới 60 CV tham gia khai thác, tổng số lao động tham gia nghề khai thác nuôi trồng thủy, hải sản 150 người, sản lượng khai thác hàng năm từ 750 - 800 tấn, tổng giá trị sản xuất ước đạt 50 - 60 tỷ đồng. Bên cạnh đó, những năm gần đây Nghi Tân còn có hơn 1.300 người lao động xuất khẩu tại các nước khác nhau, hàng năm đưa về cho Nghi Tân hàng chục tỷ đồng. Hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân phường đạt nhiều hiệu quả đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Lãnh đạo phường Nghi Tân, thành phố Vinh kiểm tra mô hình bảo quản hải sản đông lạnh. Ảnh: TL

Năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của phường Nghi Tân đạt 12,7%; tổng giá trị sản xuất ước đạt 965,3 tỷ đồng; tổng thu ngân sách năm 2024 đạt 1 tỷ 748 triệu đồng, đạt 185% chỉ tiêu giao.

Kinh tế phát triển là tiền đề để địa phương huy động các nguồn lực xây đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong nhiệm kỳ 2020 -2025, phường đã xây dựng 11 công trình với tổng số tiền gần 48 tỷ đồng, nổi bật như: Mương thoát nước xóm Ruồng khối 5; nhà học 3 tầng 9 phòng trường tiểu học; cải tạo nhà hiệu bộ, nhà học 2 tầng 4 phòng, nâng cấp sân trường mầm non; nâng cấp, cải tạo phòng họp UBND phường; tu sửa Đài tưởng niệm liệt sĩ; nâng cấp nhà văn hóa khối 3; khởi công xây dựng công trình: Khu trung tâm hành chính, nhà văn hóa, sân vận động phường.

Trong nhiệm kỳ 2020 -2025, phường Nghi Tân huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Ảnh: TL

Đặc biệt, phường triển khai thực hiện tốt công tác phát huy nội lực với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, từ năm 2020 – 2025 đã huy động nội lực trong nhân dân với tổng mức huy động được gần 7,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ gần 1.600 tấn xi măng của Nhà nước, nhân dân đã làm được 80 tuyến đường và 17 tuyến mương trong khu dân cư. Đến nay, 100% đường giao thông nội khối được bê tông hoá và thảm nhựa; hệ thống mương thoát nước cơ bản được hoàn thiện. Không gian đô thị hiện đại với những tuyến giao thông mới, thảm nhựa rộng, đẹp, nhà văn hóa phường và các tổ dân phố, trường học được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống của nhân dân ấm no, hạnh phúc, nhiều hộ dân khá và giàu, bộ mặt đô thị được hình thành và hiện hữu.

Xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh

Di tích lịch sử Quốc gia đền Vạn Lộc. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Song song với việc phát triển kinh tế nâng cao đời sống cho nhân dân, lĩnh vực văn hóa - xã hội được phường quan tâm đầu tư đúng mức, có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Phường tổ chức thành công Lễ hội đền Vạn Lộc 3 năm một lần; lễ hội thả đèn hoa đăng lần thứ 2, thứ 3; tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập phường; tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tỷ lệ gia đình văn hóa đầu nhiệm kỳ của phường đạt tỷ lệ 82%, cuối nhiệm kỳ đạt 90%; 6/7 khối đạt danh hiệu khối văn hóa, chiếm tỷ lệ 85,7%; xây dựng và được công nhận 4 dòng họ văn hóa.

Nghi thức rước kiệu tại Lễ hội Đền Vạn Lộc. Ảnh: Tư liệu Hữu Lương

Công tác giáo dục đào tạo đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư xây dựng kiên cố, đồng bộ; chất lượng dạy và học được nâng lên rõ rệt. Đến nay, 3/3 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia (trường tiểu học, mầm non đạt chuẩn mức độ 2, trường THCS đạt chuẩn mức độ 1). Nghi Tân được biết đến là mảnh đất có truyền thống hiếu học, luôn là điểm sáng về giáo dục của thị xã Cửa Lò (cũ). Công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, dân số, gia đình, trẻ em luôn được quan tâm, chăm lo, giữ vững phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2020-2025.

Phường Nghi Tân, thành phố Vinh chăm lo cho công tác giáo dục. Ảnh: TL

Công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện quyết liệt, thu được kết quả khả quan. Phường Nghi Tân là phường có số lượng hộ nghèo, cận nghèo lớn nhất trên địa bàn thị xã Cửa Lò (cũ) (hộ nghèo 38 hộ, hộ cận nghèo 164 hộ).

Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của phường Nghi Tân, thành phố Vinh triển khai nhiệm vụ năm 2025. Ảnh: TL

Trong nhiệm kỳ, phường tích cực vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở, đã hỗ trợ tu sửa, xây mới 20 công trình nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trị giá 1,5 tỷ đồng; ngoài ra, các chính sách hỗ trợ mô hình sinh kế được triển khai rộng rãi, an sinh xã hội đảm bảo, nhờ đó hộ nghèo, cận nghèo giảm mạnh. Đến nay, hộ nghèo giảm còn 11 hộ, hộ cận nghèo giảm còn 107 hộ.

Quốc phòng – an ninh tiếp tục được củng cố và giữ vững, an ninh, trật tự được đảm bảo. Tổ chức diễn tập trong khu vực phòng thủ chiến đấu đạt loại giỏi, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và trang thiết bị phục vụ công tác diễn tập. Chỉ đạo công tác cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi nhất cho công dân, trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Cùng đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên các mặt về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng. Công tác quy hoạch cán bộ được quan tâm; thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển, điều động, bầu bổ sung nhân sự của Đảng, HĐND trẻ hóa, có trình độ, năng lực công tác tốt. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên không ngừng được nâng lên; công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả.

Cán bộ, công chức phường Nghi Tân, thành phố Vinh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: TL

Vị trí, vai trò, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân; lương, giáo được tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và có tác động tích cực, toàn diện đến đời sống xã hội. Đảng bộ hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 1 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2020).

Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập phường Nghi Tân, thành phố Vinh (1994 - 2024). Ảnh: CSCC

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Nghi Tân đứng trước những thời cơ mới: Kế thừa những thành tựu và bài học kinh nghiệm sau 30 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm giúp đỡ có hiệu quả của thành phố Vinh. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội của phường đang dần ổn định, nhiều công trình, dự án lớn trên địa bàn được đưa vào sử dụng, đời sống đại bộ phận dân cư nhiều mặt được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định tạo điều kiện cho việc đầu tư phát triển. Nội bộ cán bộ phường đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao; nhân dân yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, Nghi Tân là địa bàn đất chật, dân số đông, mật độ dân cư lớn, lao động thiếu việc làm và việc làm không ổn định nhiều, dẫn đến nguy cơ tăng các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn. Nguồn lực đầu tư trên địa bàn phường hạn hẹp; kết cấu hạ tầng kỹ thuật tuy đã được cải thiện song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển,...

Điều đó đòi hỏi trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ phường cần tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tạo môi trường thuận lợi thu hút mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từng bước hoàn thiện, nhằm xây dựng phường Nghi Tân trở thành phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập phường Nghi Tân, thành phố Vinh. Ảnh: CSCC

Tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn phường, với những giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ mới 2025 -2030, sẽ là động lực để Đảng bộ phường Nghi Tân lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ VII đề ra.