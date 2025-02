Đại hội Đảng bộ phường Hưng Phúc (TP. Vinh), nhiệm kỳ 2025 - 2030: Phấn đấu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện

Thời sự Đại hội Đảng bộ phường Hưng Phúc (TP. Vinh), nhiệm kỳ 2025 - 2030: Phấn đấu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hưng Phúc (TP. Vinh) bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa V, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 15 đồng chí.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ phường Hưng Phúc (thành phố Vinh) khóa V, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 25/2, Đảng bộ phường Hưng Phúc (thành phố Vinh) tổ chức phiên chính thức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Tham dự đại hội có lãnh đạo Thành ủy Vinh, đại diện các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phường và 223 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 1.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Hưng Phúc.

Lãnh đạo Thành ủy Vinh và đại diện các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phường cùng 223 đại biểu chính thức tham dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa



Đảng bộ phường Hưng Phúc có tổng 1.030 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, bằng việc phát huy cao vai trò hạt nhân lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết liệt đổi mới về phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; sự nêu gương của cán bộ, đảng viên và quy tụ sự đoàn kết, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ phường Hưng Phúc đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đặc biệt, có những chỉ tiêu đạt cao như thu nhập bình quân đầu người ước đạt gần 126 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách được phân cấp quản lý đạt gần 86,4 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Quang Việt - Bí thư Đảng ủy phường Hưng Phúc khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Phường tập trung thu hút các nguồn lực cùng với ưu tiên bố trí ngân sách, đặc biệt, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong nhân dân đóng góp để đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang đô thị.

Trong nhiệm kỳ, ngoài 10 công trình, dự án do thành phố làm chủ đầu tư, còn có 27 công trình do phường làm chủ đầu tư và 57 công trình chỉnh trang đô thị do nhân dân đóng góp được đầu tư trên địa bàn phường, với tổng kinh phí hơn 372 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 11,5 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hưng Phúc khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình bày Báo cáo chính trị trình đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Đảng bộ phường tăng cường lãnh đạo, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng nhau xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Đây là kết quả mang dấu ấn của Đảng bộ phường Hưng Phúc trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phường Hưng Phúc được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư, phản ánh của nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị quan tâm, tạo nhiều bước chuyển tích cực.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung trên các mặt chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; kiểm tra, giám sát; dân vận…; góp phần xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long - Phó Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Với tinh thần “Đổi mới - Kỷ cương - Văn minh - Đoàn kết”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Hưng Phúc đặt quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh.

Cùng đó, huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; nâng cao các tiêu chí phường đạt chuẩn đô thị văn minh, xây dựng phường Hưng Phúc văn minh, hiện đại, thân thiện. Để hiện thực hóa mục tiêu tổng quát nêu trên, đại hội đã thảo luận, đề ra 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Đại hội bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hưng Phúc khóa V, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Long - Phó Bí thư Thành ủy Vinh đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ phường Hưng Phúc trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thành ủy Vinh Nguyễn Thanh Long đề nghị Đảng bộ phường Hưng Phúc tập trung phát huy, tận dụng tối đa lợi thế phường trung tâm thành phố để phát triển kinh tế; tăng cường quản lý hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, đất đai, gắn với chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; chú trọng công tác an ninh chính trị, trật tự an, toàn xã hội, tạo môi trường thúc đẩy phát triển; chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của phường và thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Vinh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hưng Phúc khóa V, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Mai Hoa

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa V, nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 15 đồng chí. Đại hội tiếp tục phiên làm việc buổi chiều với nhiều nội dung quan trọng và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố khóaXXV, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hưng Phúc khóa V, nhiệm kỳ 2025 – 2030 cũng sẽ tiến hành phiên họp thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường.