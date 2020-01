Đại hội điểm Chi bộ Trạm Kiểm soát Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn

Tối 8/1, Chi bộ Trạm Kiểm soát thuộc Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (BĐBP Nghệ An) tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 -2022. Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đến dự và chỉ đạo.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Trạm kiểm soát đã quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, hàng hóa, phương tiện qua lại cửa khẩu, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.