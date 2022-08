Đại hội Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp

(Baonghean.vn) - Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 17 đồng chí. Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh được Đại hội tín nhiệm bầu chức danh Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 9/8, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Thế Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; các Phó Giám đốc Công an tỉnh; Thiếu tá Bạch Quốc Tuyên - Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an; Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn và các thế hệ cán bộ Đoàn cốt cán Công an Nghệ An qua các thời kỳ.

Những dấu ấn nổi bật

Nhiệm kỳ 2017 – 2022 là một nhiệm kỳ đặc biệt khi toàn ngành phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Trong đó, tình hình an ninh, trật tự trong nước và trong tỉnh tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đại dịch Covid - 19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội và công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Đây là nhiệm kỳ mà Bộ Công an, Công an tỉnh triển khai nhiều chủ trương, nhiệm vụ quan trọng như: Xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; tấn công, trấn áp, xử lý nghiêm các tổ chức, đối tượng phản động, chống đối cho tới làm sạch, làm yên, làm giảm tội phạm ở địa bàn cơ sở; triển khai các Đề án lớn về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân... qua đó, tạo bước đột phá mới trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Trong bối cảnh đó, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh đã xung kích, đi đầu sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Việc bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Công an tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã tạo tiền đề giúp cho tuổi trẻ công an tỉnh lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, cống hiến, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của Công an tỉnh, góp phần bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên địa bàn, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Với hàng chục đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động tạo sức lan tỏa lớn, như: “Thanh niên Công an Nghệ An học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Tuổi trẻ Công an Nghệ An tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; cuộc vận động “Tuổi trẻ Công an Nghệ An thi đua mỗi ngày một việc làm tốt, vì Nhân dân phục vụ”… đã bồi đắp lý tưởng, góp phần xây dựng đội ngũ đoàn viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, bản lĩnh.

Ngay sau khi có chủ trương của Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, gần 300 đoàn viên, thanh niên đã tình nguyện, xung phong về với cơ sở, đến với xã khó khăn, miền núi rẻo cao miền Tây xứ Nghệ góp phần đưa Công an tỉnh sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng Công an xã chính quy.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên đã bám sát cơ sở để triển khai quyết liệt Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân. Đồng thời, làm tốt tham mưu đề xuất nhiều biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá trên các mặt công tác của toàn lực lượng Công an Nghệ An.

Phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo" cũng ghi dấu ấn đột phá, với gần 300 công trình, phần việc, 500 đội tình nguyện tại chỗ...

Từ sự nỗ lực, phấn đấu của các tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên Công an tỉnh trong thời gian qua, hầu hết chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ đều đạt và vượt, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Ngành và cấp ủy, chính quyền giao phó. Đoàn cũng là đơn vị liên tục nhiều năm liền được Trung ương Đoàn tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”; được Tỉnh đoàn tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện, nhiệm kỳ 2017 – 2022".

Xứng đáng là lực lượng tiền phong, bản lĩnh

Phát biểu tại Đại hội, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Phạm Thế Tùng khẳng định, lãnh đạo Công an tỉnh luôn đặt trọn niềm tin, kỳ vọng vào lực lượng đoàn viên thanh niên. Mong rằng nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với vai trò, vị trí của mình. Từ đó góp phần quan trọng vào thành tích chung của lực lượng Công an Nghệ An, xứng danh tuổi trẻ Công an trên quê hương Xô Viết anh hùng, quê hương Bác Hồ kính yêu.

Nhiệm kỳ 2022 – 2027 dự báo sẽ còn nhiều biến động khi tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh diễn biến phức tạp, khó lường.

Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Công an Nghệ An bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân", Đoàn Thanh niên Công an tỉnh quyết tâm thực hiện 13 chỉ tiêu trọng tâm và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Trong đó nổi bật các mục tiêu: "Xây dựng thế hệ thanh niên Công an Nghệ An phát triển toàn diện; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh; có ý chí tự cường, có hoài bão, khát vọng vươn lên; có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, thân ái giúp đỡ đồng chí, đồng đội; có sức khoẻ tốt; có trình độ, sức chiến đấu cao, tinh thần vì nhân dân phục vụ; có kiến thức, kỹ năng hội nhập; năng động, sáng tạo trong ứng dụng khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Công an thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế".