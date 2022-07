Công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 19/7, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các ban, ngành thuộc Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho Thượng tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh và Thượng tá Nguyễn Duy Thanh - Chánh thanh tra Công an tỉnh.

Thay mặt Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng -Giám đốc Công an tỉnh chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng cũng như những thành tích mà Thượng tá Trần Ngọc Tuấn và Thượng tá Nguyễn Duy Thanh đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Giám đốc bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn trên cương vị mới, 2 đồng chí sẽ sớm tiếp cận, nắm bắt tình hình, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác trên các lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách. Tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó.

Thay mặt 2 đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Thượng tá Nguyễn Duy Thanh hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thử thách; không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, kế thừa những kinh nghiệm, thành quả của thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, đoàn kết thống nhất cùng Đảng ủy, lãnh đạo và toàn lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.