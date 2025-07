Thời sự Tỉnh Nghệ An công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ Sáng 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi lễ. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí đại diện các ban Đảng Trung ương phụ trách Nghệ An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự buổi lễ thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 2240-QĐNS/TW, ngày 15/7 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng; tặng hoa, chúc mừng đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tặng hoa, chúc mừng đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chỉ định đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An./.