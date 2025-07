Xã hội Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại bão lũ tại tuyến Quốc lộ 7 Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An vừa trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa, bão tại tuyến Quốc lộ 7.

Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ và động viên bà con Nhân dân về những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ảnh: Trọng Tuấn



Trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa, bão tại các xã Con Cuông, Tam Thái…, Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy Viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an xã Con Cuông, Công an xã Tam Thái… cần tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội cùng các lực lượng chức năng sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh sau bão lũ, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra; bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho Nhà nước và Nhân dân.

Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an xã hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Trọng Tuấn



Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu lực lượng Công an xã cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa các đối tượng tội phạm lợi dụng thời tiết mưa bão để hoạt động phạm tội.

Với tinh thần “Giúp Nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim”, các đơn vị Công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả theo phương châm “Lũ rút đến đâu, khắc phục đến đó”, bảo đảm cho Nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.