Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/8 Lãnh đạo tỉnh chúc mừng học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đoạt giải cao tại các cuộc thi quốc tế; Duyệt đại hội Đảng bộ các xã; “4 Không” trong đại hội đảng bộ xã phường - chủ trương đúng, hợp lòng dân; Thông tin mới về tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn Nghệ An… là những thông tin nổi bật ngày 6/8

* Chiều 6/8, các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chúc mừng các học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu vừa đạt thành tích xuất sắc tại các cuộc thi quốc tế.

Các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng 6 em học sinh đoạt giải. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 6/8, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 chủ trì duyệt Đại hội Đảng bộ 7 xã: Nghi Lộc, Phúc Lộc, Đông Lộc, Trung Lộc, Thần Lĩnh, Hải Lộc, Văn Kiều.

Toàn cảnh cuộc họp của tổ công tác số 4. Ảnh: Mai Hoa

* Cũng trong sáng 6/8, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 6 chủ trì duyệt Đại hội Đảng bộ các xã: Keng Đu, Mỹ Lý, Bắc Lý, Hữu Kiệm, Mường Típ, Na Loi.

Cùng dự có các thành viên Tổ công tác số 6 theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường. Ảnh: Thành Cường

* Nối tiếp chủ trương tổ chức các cuộc họp “không giấy”, không hoa; tại kỳ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục chủ trương không tổ chức văn nghệ, không mua quà tặng; trở thành kỳ đại hội “bốn không”: không giấy, không hoa, không văn nghệ, không quà tặng. Chủ trương này đang nhận được sự đồng tình đông đảo của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

* Thông tin mới về tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn Nghệ An.

Ảnh minh họa ga Vinh trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ảnh: AI Gemini

* Tìm thấy két sắt bị lũ vùi lấp ở Xiềng Tắm, Bộ CHQS tỉnh nhanh chóng trao trả cho người bị mất.

Trong két sắt có nhiều tài sản quý và giấy tờ cá nhân quan trọng. Ảnh: Châu Khang

*Nhiều khó khăn trong công tác phòng chống cháy rừng ở Nghệ An.

Cháy rừng tại xã Tân Châu ngày 3/8/2025. Ảnh: Văn Trường

*Cảnh báo: Số ca đột quỵ tăng nhanh, xu hướng bệnh nhân ngày càng trẻ hoá.

Bác sĩ thăm khám cho một bệnh nhân đột quỵ. Ảnh: Minh Quân

*Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây mua bán người do Công an tỉnh Nghệ An xác lập.