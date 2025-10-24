Xã hội Đại hội Đoàn Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2025 - 2030 Sáng 24/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ nhà trường, đánh dấu bước trưởng thành mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, khẳng định vai trò xung kích của đoàn viên, sinh viên trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Trường Đại học Vinh, Tỉnh đoàn Nghệ An, đại diện các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cùng gần 200 đại biểu đại diện cho hơn 20.000 đoàn viên thanh niên toàn trường.

Các đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Minh Quân

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Vinh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực. Các phong trào hành động cách mạng được triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, sinh viên. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được duy trì thường xuyên với hơn 15.000 lượt sinh viên tham gia các chiến dịch, thu về hơn 4.000 đơn vị máu hiến tặng, tổ chức hàng trăm hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và thực hiện nhiều công trình thanh niên mang ý nghĩa thiết thực.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” phát triển mạnh mẽ, khuyến khích tinh thần nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp trong sinh viên. Hàng trăm đề tài, dự án sáng tạo được triển khai, nhiều câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ khởi nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần bồi dưỡng năng lực hội nhập và kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, sinh viên. Các cuộc thi “FlagUp – Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp”, “Ngày hội Tiếng Anh” trở thành hoạt động thường niên, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống được đổi mới theo hướng gần gũi, thiết thực. Các diễn đàn, tọa đàm, hoạt động tri ân được tổ chức thường xuyên, giúp đoàn viên, sinh viên hình thành bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Trong giai đoạn 2020 - 2025, toàn trường đã kết nạp hơn 1.200 đoàn viên mới, giới thiệu hơn 1.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 948 đoàn viên đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh Đại hội Đoàn TNCS Trường Đại học Vinh lần thứ XXXII nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Minh Quân

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội xác định phương châm hành động “Xây dựng Đoàn vững mạnh; bồi đắp bản lĩnh, nuôi dưỡng khát vọng lớn cho đoàn viên; phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm”.

Trong nhiệm kỳ mới, Đoàn trường tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên; đẩy mạnh các phong trào hành động gắn với nhiệm vụ học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và chuyển đổi số; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng văn hóa học đường, phát triển kỹ năng và đời sống tinh thần cho sinh viên; nâng cao năng lực cán bộ Đoàn, củng cố tổ chức cơ sở vững mạnh, làm hạt nhân đoàn kết trong sinh viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển Trường Đại học Vinh trở thành đại học vùng trọng điểm khu vực Bắc Trung Bộ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận có nội dung thiết thực, tập trung vào việc nâng cao chất lượng phong trào tình nguyện, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đoàn, trau dồi kỹ năng ngoại ngữ, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, rèn luyện bản lĩnh và hình mẫu sinh viên Trường Đại học Vinh trong thời kỳ mới.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Minh Quân

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của công tác Đoàn trong nhiệm kỳ qua.

Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Vinh tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Minh Quân

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh Nhà trường đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành đại học vùng tầm cỡ quốc tế, tổ chức Đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Ảnh: Minh Quân

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, đồng chí Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An biểu dương tinh thần năng động, sáng tạo của đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Vinh, đồng thời đề nghị tuổi trẻ Nhà trường tiếp tục là lực lượng tiên phong trong thực hiện các phong trào hành động của tuổi trẻ toàn tỉnh, góp phần xây dựng hình ảnh người đoàn viên Trường Đại học Vinh “bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái, sáng tạo”.

Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Vinh khóa XXXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt. Ảnh: Minh Quân

Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Vinh khóa XXXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đoàn trường. Đồng chí Nguyễn Thái Dũng - Bí thư Đoàn trường khóa XXXI tái đắc cử Bí thư Đoàn trường Đại học Vinh khóa XXXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.