Xã hội Đại hội Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh khóa XIV nhiệm kỳ 2025 - 2028 Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2025 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ nhà trường, đánh dấu bước trưởng thành mới của tổ chức Hội trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững giáo dục đại học.

Sáng 21/10, Trường Đại học Vinh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2028. Tham dự có đại diện lãnh đạo Trường Đại học Vinh, Tỉnh đoàn Nghệ An, đại diện các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh cùng gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 19.000 sinh viên toàn trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Minh Quân

Báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 - 2025, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2028 khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: phong trào “Sinh viên 5 tốt” ngày càng lan tỏa sâu rộng; các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, khởi nghiệp và tình nguyện vì cộng đồng được triển khai hiệu quả; công tác xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2025 - 2028. Ảnh: Minh Quân

Trong nhiệm kỳ, toàn trường có 121 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 18 sinh viên đạt cấp tỉnh, 1 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; nhiều cá nhân đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng” các cấp, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần tiên phong của sinh viên Đại học Vinh.

Các phong trào tình nguyện như “Mùa Hè xanh”, “Mùa Đông ấm”, “Tiếp sức mùa thi”, hoạt động hiến máu nhân đạo... tiếp tục là điểm sáng, thu hút hàng nghìn lượt sinh viên tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội trong giới trẻ.

Các ý kiến tham luận tại đại hội đã tập trung đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Hội trong giai đoạn mới, đặc biệt trong các lĩnh vực tình nguyện vì cộng đồng, chuyển đổi số trong học tập và rèn luyện kỹ năng, cũng như tăng cường năng lực ngoại ngữ, hội nhập quốc tế cho sinh viên.

Phát biểu chỉ đại hội, đồng chí Hồ Phúc Hải – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An đánh giá cao vai trò dẫn đầu của Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh trong phong trào sinh viên toàn tỉnh, đặc biệt là trong triển khai hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”, ứng dụng chuyển đổi số và các hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Vinh tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Minh Quân

Phát huy thành quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2025 - 2028, Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh đề ra mục tiêu: bồi dưỡng sinh viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tri thức sâu rộng, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng phong trào “Sinh viên 5 tốt”; đổi mới phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng Hội Sinh viên Trường trở thành mái nhà chung, người bạn đồng hành tin cậy của sinh viên.

Đồng chí Hồ Phúc Hải – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An phải biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Minh Quân

Đồng chí mong muốn nhiệm kỳ mới, tổ chức Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, lấy sinh viên làm trung tâm, phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ Đại học Vinh.

Ban chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh khóa XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2028 ra mắt. Ảnh: Minh Quân

Đại hội đã hiệp thương bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh khóa XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2028. Đồng chí Nguyễn Thành Lộc tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh.