Dai-ichi Life Việt Nam chi trả hơn 1 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng tại Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (“Dai-ichi Life Việt Nam”) vừa tổ chức Lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng T.V.C, xã Lý Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An với số tiền 1 tỷ 38 triệu đồng vào ngày 19/5.

Khách hàng T.V.C (sinh năm 1994), tham gia sản phẩm An Tâm Song Hành của Dai-ichi Life Việt Nam vào ngày 17/2/2022. Ngay khi nhận được thông tin khách hàng T.V.C không may qua đời, với tinh thần phục vụ “Khách hàng là trên hết”, đại diện Văn phòng Tổng Đại lý BHNT Dai-ichi Việt Nam tại Nghệ An đã đến thăm hỏi, động viên và hướng dẫn gia đình khách hàng hoàn thiện các thủ tục theo quy định để được Công ty chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng.

Lời đầu tiên, chúng tôi xin chia buồn sâu sắc với gia đình khách hàng và mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau này. Chúng tôi hy vọng giá trị quyền lợi bảo hiểm nhận được hôm nay sẽ phần nào hỗ trợ gia đình khách hàng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và có một tương lai tốt đẹp. Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc đến hơn 4,5 triệu khách hàng đã tin tưởng giao phó trọng trách bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và “Gắn bó dài lâu” cùng Dai-ichi Life Việt Nam trong suốt thời gian qua. Ông Trần Đình Quân - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam

Bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm và hỗ trợ nhanh chóng từ Dai-ichi Life Việt Nam, bà D.T.N, mẹ của khách hàng T.V.C, người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm, xúc động chia sẻ: “Con trai tôi ra đi lúc tuổi đời chưa đến 30, để lại cho bố mẹ và người em trai nỗi đau quá lớn, không gì có thể bù đắp được! C. là trụ cột kinh tế gia đình, với hoàn cảnh hiện tại, nếu con tôi không tham gia bảo hiểm nhân thọ thì chúng tôi chắc chắn phải vất vả hơn khi tuổi già đã gần kề. Giờ đây, khoản chi trả quyền lợi bảo hiểm từ Dai-ichi Life Việt Nam sẽ là động lực giúp chúng tôi có thể bước tiếp để lo cuộc sống, nuôi dưỡng em trai C. trưởng thành. Chúng tôi sẽ cố gắng sống thật tốt và tiếp tục thực hiện những ước nguyện mà con trai chưa kịp thực hiện”.

Trước đó, vào ngày 14/5/2023, Dai-ichi Life Việt Nam cũng đã tổ chức Lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình khách hàng N.Q.H, thôn An Lễ, xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình với số tiền 2 tỷ 224 triệu đồng.

Luôn cam kết mang đến cho khách hàng những quyền lợi ưu việt và giá trị thiết thực, trong năm 2022, Dai-ichi Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm trên 3.000 tỷ đồng cho hơn 190.000 trường hợp, nâng tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 15.000 tỷ đồng cho 1,4 triệu trường hợp trong 15 năm qua. Được biết, trong năm 2022, tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm của toàn ngành bảo hiểm nhân thọ ước đạt 40.600 tỷ đồng, tăng 25,1% với năm 2021.

Trong năm 2023, Dai-ichi Life Việt Nam đặt mục tiêu đạt cột mốc phục vụ trên 5 triệu khách hàng, tiếp tục tiên phong đổi mới sáng tạo sản phẩm và dịch vụ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và cam kết tăng trưởng xanh bền vững thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường, trong đó, dự án “Hạnh phúc cho Trái Đất” trồng 15.000 cây xanh sẽ được Dai-ichi Life Việt Nam triển khai tại các thành phố lớn nhằm góp phần giảm thiểu khí thải các-bon và phủ xanh Trái đất.