Đại tướng Tô Lâm và lãnh đạo tỉnh Nghệ An chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Phan, Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Sáng 17/11, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân làng Phan, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh. Dự chương trình có đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo huyện Hưng Nguyên.

Hưng Tân là xã thuần nông của huyện Hưng Nguyên, giàu truyền thống cách mạng, đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện, với nhiều phong trào, mô hình rất nổi bật, kiểu mẫu như mô hình: “Tiếng kẻng bình yên” được nhân rộng toàn tỉnh; “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được Bộ Công an biểu dương và nhân rộng toàn quốc.

Điều đặc biệt ở Hưng Tân là tài sản của người dân, doanh nghiệp gần như không cần người phải trông coi, bảo quản, không cần phải khóa cửa nhà khi đi ngủ, khi ra khỏi nhà. Nội bộ cấp ủy, chính quyền đoàn kết, thống nhất cao; mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, giữa nhân dân với nhân dân ngày càng khăng khít, gắn bó.

Cụm dân cư làng Phan, xã Hưng Tân có 256 hộ, 980 nhân khẩu; chi bộ làng có 54 đảng viên. Đây là làng thuần nông, đời sống của bà con nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và kinh doanh nhỏ lẻ. Trong năm 2022, tập thể chi bộ, chi ủy và nhân dân làng Phan đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào và dành được nhiều kết quả quan trọng về mọi mặt, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Đặc biệt, để xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong năm, bên cạnh phát huy nội lực sức dân, cùng với tranh thủ ngoại lực, làng Phan đã đầu tư nâng cấp 1,5km đường bê tông với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng, trong đó huy động sức dân 1,2 tỷ, bình quân mỗi hộ đóng góp 10 triệu đồng. Môi trường làng quê sạch đẹp, đã trồng, chăm sóc 500m đường hoa, hàng rào xanh.

Công trình nhà văn hóa của làng được đầu tư xây dựng trị giá 2,6 tỷ đồng, xây dựng cụm cột cờ trị giá 25 triệu đồng. Làng Phan còn tiên phong đi đầu trong chỉnh trang quang cảnh nông thôn, giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường; phát động và tổ chức duy trì ngày chủ nhật xanh đều đặn.

Các loại quỹ vì an sinh xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra và phong trào Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được bà con nhân dân quan tâm ủng hộ, động viên kịp thời. Đặc biệt, ở làng Phan quy định không có các hoạt động gây ồn sau 22 giờ đêm; không ảnh hưởng đến người khác trong việc cưới, việc tang, mừng thọ.

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. 100% các cháu trong độ tuổi đều được đi học đúng lớp, không có cháu nào bị bỏ rơi vì hoàn cảnh và chi hội khuyến học làng duy trì tốt công tác xã hội hoá. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chí văn hóa năm sau cao hơn năm trước, năm 2022 đạt 98%. Môi trường an ninh trật tự an toàn gần như tuyệt đối.

Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết với nhân dân làng Phan, thay mặt Bộ Chính trị và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm gửi những lời chúc tốt đẹp, hạnh phúc nhất đến toàn thể bà con nhân dân xã Hưng Tân cùng các đại biểu tham dự.

Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ những ấn tượng khi đến dự “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với nhân dân xã Hưng Tân nói chung, làng Phan nói riêng, cảm nhận sự yên bình và hạnh phúc, sự chuẩn mực, gắn kết, giàu truyền thống cách mạng của một miền quê đậm chất xứ Nghệ.

“Tôi rất ấn tượng với những con đường rợp cờ Tổ quốc; những đường hoa đẹp đẽ, đầy màu sắc; những con đường được gắn biển hiệu, áp phích tuyên truyền pháp luật... ", Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ.

Đại tướng Tô Lâm cũng đánh giá cao và bày tỏ ấn tượng trước một số kết quả nổi bật mà Nhân dân, Đảng bộ và chính quyền xã Hưng Tân nói chung và khu dân cư làng Phan đạt được, đặc biệt là địa phương hình mẫu, là đại diện tiêu biểu về công tác bảo đảm an ninh, trật tự không chỉ trên địa bàn tỉnh Nghệ An mà còn là hình mẫu chung của cả nước.

Trong thời gian tới, Đại tướng Tô Lâm mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Nghệ An nói chung, xã Hưng Tân, làng Phan nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh; trong đó mong muốn Nhân dân làng Phan tiếp tục đoàn kết, gắn bó keo sơn; chung sức xây dựng quê hương; luôn xứng đáng là mô hình điểm, là khuôn mẫu của xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; với phương châm và quan điểm “xóm, làng mạnh thì xã mạnh; xã mạnh thì huyện mạnh; huyện mạnh thì tỉnh mạnh; tỉnh mạnh thì đất nước mới phát triển và hùng cường”. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải tăng cường bám cơ sở; sâu sát, gần gũi, tôn trọng Nhân dân và vì Nhân dân phục vụ.

Đối với lực lượng Công an các cấp từ tỉnh đến xã, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu phải nắm chắc tình hình; kịp thời phát hiện, tham mưu và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; với mục tiêu cao cả là luôn giữ vững sự bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân; đồng thời với cương vị là Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm mong muốn cấp ủy, chính quyền và bà con Nhân dân luôn ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và với những cách làm hay, mô hình hiệu quả, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tham mưu lãnh đạo Bộ có văn bản thông báo và nhân rộng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Hưng Tân để Công an các địa phương khác trên toàn quốc học tập.

Nhân dịp về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Phan, xã Hưng Tân, Đại tướng Tô Lâm trao tặng 20 ngôi nhà đại đoàn kết, trị giá 1 tỷ đồng, cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Hưng Nguyên; trao tặng nhân dân làng Phan món quà gồm 10 triệu đồng tiền mặt và 1 chiếc tivi 75 inch; tặng cho 5 tập thể (mỗi suất quà trị giá 12 triệu đồng) và 20 cá nhân (mỗi suất quà trị giá 3 triệu đồng) đã có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã Hưng Tân trong thời gian qua; tặng Quỹ khuyến học làng Phan 50 triệu đồng.

Lãnh đạo Hưng Nguyên cũng tặng quà cho làng Phan và 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hưng Tân.