Dalot lặp lỗi, Man Utd hòa 2-2 tại City Ground của Forest Phản ứng chậm ở phút 54 dẫn tới bàn của Nicolo Savona và bị thay phút 68, Diogo Dalot lại bị soi dưới sức ép dư luận. Ruben Amorim bị đẩy tới ngưỡng phải ra quyết định, khi Patrick Dorgu được CĐV kêu gọi trao cơ hội.

Phút 54 tại City Ground, Diogo Dalot phản ứng chậm trong tình huống bóng hai trước khi Nicolo Savona lập công, giúp Nottingham Forest vươn lên dẫn 2-1. Đến phút 68, hậu vệ người Bồ Đào Nha bị HLV Ruben Amorim rút ra. Trận đấu kết thúc 2-2, nhưng Dalot trở thành tâm điểm tranh luận vì lặp lại sai lầm quen thuộc.

Amorim đòi hỏi nhiều hơn ở Dalot.

Niềm tin bị thử thách: quyết định giữ Dalot ở cánh trái

Những tuần gần đây, một trong các quyết định gây tranh cãi của Ruben Amorim là tiếp tục sử dụng Dalot ở vị trí hậu vệ trái, bất chấp phong độ phập phù. Sau trận thua Brentford 1-3, nhiều ý kiến cho rằng Dalot sẽ bị gạt khỏi đội hình xuất phát để nhường chỗ cho Patrick Dorgu, nhưng Amorim vẫn đi ngược dự đoán và giữ anh đá chính.

Sự kiên nhẫn ấy chạm giới hạn khi Dalot tiếp tục mắc lỗi lớn trong trận hòa 2-2 trước Nottingham Forest, trực tiếp xuất hiện ở pha bóng khiến Man Utd bị dẫn 1-2.

Pha bóng bản lề ở phút 54

Trong tình huống dẫn đến bàn thắng của Nicolo Savona, Dalot phản ứng chậm và không chủ động xử lý bóng hai. Đây không phải lần đầu: ở trận gặp Brentford, anh từng bị chỉ trích vì “ngắm bóng” thay vì băng cắt.

Hậu vệ kỳ cựu Danny Simpson nhận định trên MUTV: “Một hậu vệ phải luôn cảm nhận được mối nguy hiểm. Bạn cần nghĩ đến tình huống xấu nhất để sẵn sàng xử lý. Dalot đã không làm điều đó.”

Sự thiếu quyết đoán và chậm nhịp ở các pha bóng tương tự khiến hàng thủ Man Utd nhiều lần rơi vào thế bị động trước tốc độ phản ứng của đối phương.

Dalot một lần nữa gây thất vọng.

Áp lực từ khán đài: lời kêu gọi cho Patrick Dorgu

Sau trận, mạng xã hội xuất hiện dày đặc bình luận chỉ trích Dalot vì các lỗi mang tính cơ bản. Không ít CĐV đề nghị Ruben Amorim “trao niềm tin cho người khác”, cụ thể là Patrick Dorgu – cầu thủ trẻ từng gây ấn tượng ở giai đoạn tiền mùa giải.

Dorgu đã có một pha kiến tạo trong chiến thắng trước Chelsea hồi cuối tháng 9, nhưng kể từ đó anh ngồi dự bị bốn trận liên tiếp. Chuỗi bốn trận bất bại gần đây của Man Utd diễn ra trong bối cảnh Dalot vẫn hiện diện trên sân, càng khiến tranh luận về vị trí hậu vệ trái thêm gay gắt.

Góc chiến thuật: nhận diện nguy hiểm và bóng hai

Điểm yếu lộ rõ của Dalot trong hai trận đấu gần nhất là sự chậm trễ trong nhận diện mối nguy và phản ứng ở tình huống bóng hai. Khi hậu vệ biên không kịp đọc tình huống xấu nhất, khoảng trống phía sau lập tức mở ra, buộc trung vệ và tuyến giữa phải co kéo, khiến cấu trúc phòng ngự bị méo và để đối thủ ra chân trước.

Ở City Ground, sai số diễn ra đúng vào thời điểm nhạy cảm, đổi chiều thế trận và đẩy Man Utd vào thế rượt đuổi. Việc Amorim liên tục nhắc nhở từ ngoài đường biên nhưng vẫn phải thay người ở phút 68 cho thấy thông điệp kỷ luật đã được phát đi rõ ràng.

Bài toán cho Amorim: ổn định hàng thủ để đua top 4

Man Utd đang bước vào giai đoạn then chốt và HLV Ruben Amorim hiểu rằng sai lầm cá nhân không thể lặp lại nếu mục tiêu đua top 4 Ngoại hạng Anh là nghiêm túc. Patrick Dorgu đang chờ cơ hội để chứng minh mình, và với phong độ hiện tại của Dalot, sự thay đổi có thể đến ngay ở trận kế tiếp.

Dalot vẫn còn thời gian để sửa sai, nhưng tín hiệu từ trận hòa 2-2 tại City Ground cho thấy anh phải cải thiện ngay lập tức khả năng đọc tình huống và phản ứng trong vòng cấm – những chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả ở đẳng cấp Ngoại hạng.