Pháp luật Đâm bạn tử vong vì bị chất vấn việc đánh vợ bạn Bị bạn gọi điện chất vấn việc đánh vợ của bạn đang mang thai, Trần Tuấn Huy đã cầm theo dao để nói chuyện. Giữa đêm khuya, Huy đâm bạn thân tử vong rồi đến công an đầu thú.

Ngày 23/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử bị cáo Trần Tuấn Huy (SN 1995), trú phường Bến Thủy, TP Vinh (Nghệ An) về tội Giết người.

Trần Tuấn Huy và anh Phạm T.T. (SN 1994, trú cùng địa phương) là bạn bè. Đêm khuya 3/8/2024, Huy và anh T. đi hát karaoke rồi anh T. về trước.

Khoảng 23h 30 phút cùng ngày, vợ của anh T. đến quán karaoke thì xảy ra mâu thuẫn với Huy. Trong lúc cãi nhau, Huy dùng tay đánh vợ của bạn. Được mọi người can ngăn, nên cả hai về nhà.

Khi biết Huy đánh vợ mình, lúc 0h 6 phút ngày 4/8, T. gọi điện trách Huy “răng khi nãy mi đập vợ tau” và yêu cầu đi ra cổng. Cho rằng T. đến nhà mình để đánh nhau, Huy lấy con dao nhọn dắt sau lưng quần rồi ra đứng trước cổng nhà.

Bị cáo Trần Tuấn Huy lĩnh án 17 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Anh T. vừa đến trước cổng nhà Huy, mở cốp xe máy và buông lời chửi tục. Thấy anh T. mở cốp xe máy, nghĩ bạn lấy hung khí nên Huy rút dao đâm trúng vùng ngực T.

Bị đâm, anh T. bỏ chạy. Huy đuổi theo thì bị anh T. quay lại đâm sượt vào vùng mạn sườn và lưng. Đến khi anh T. bị ngã thì Huy đâm thêm 1 nhát vào lưng.

Nạn nhân bỏ chạy một đoạn thì bị ngã lần 2. Sau khi bị ngã, T. nói với Huy “mi đâm trúng tau rồi”. Nghĩ bạn giả vờ nên Huy nói “kệ mi” và dùng chân đạp vào người T. Lúc này, Huy thấy trên người bạn chảy nhiều máu nên dừng lại không đánh nữa.

Sau đó, Huy gọi xe cấp cứu và đưa anh T. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên, do viết thương quá nặng, anh Phạm T.T. đã tử vong. Nguyên nhân chết được xác định do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp do đa vết thương làm thủng phổi, đứt gan…

Sau khi biết bạn không qua khỏi, Trần Tuấn Huy đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng đã đưa Huy đi giám định, kết luận, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội Huy bị các rối loạn tâm thần và hành vi.

Tại phiên tòa, bị cáo khai do hôm đó đã uống bia nên không làm chủ được hành vi. Khi bị tòa xét hỏi nguyên nhân gây án, bị cáo trả lời “không nhớ”.

Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại 215 triệu đồng. Tham dự phiên tòa, gia đình bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường hơn 1,5 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, ăn năn hối lỗi, bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi; đã tác động gia đình khắc phục cho gia đình bị hại 215 triệu đồng.

Cân nhắc toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Trần Tuấn Huy 17 năm tù về tội Giết người. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 268 triệu đồng, đồng thời cấp dưỡng cho 3 đứa con của bị hại mỗi tháng mỗi cháu 1,2 triệu đồng cho đến lúc 18 tuổi.