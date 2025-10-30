Đảm bảo an ninh, an toàn tại cơ sở y tế: Không thể chậm trễ

Nhóm PV - 30/10/2025 21:09

Bệnh viện là nơi chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nhưng để duy trì được môi trường khám chữa bệnh an toàn, văn minh cần có sự phối hợp, chia sẻ từ cả đội ngũ y tế và người dân. Chỉ khi không gian bệnh viện thật sự an toàn, y bác sĩ mới có thể toàn tâm chăm sóc người bệnh, còn người bệnh mới được điều trị trong sự an tâm và tin tưởng. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua vẫn còn nhiều vấn đề trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ sở y tế.