Sức khỏe Đảm bảo công tác y tế trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 này, các đơn vị y tế ở Nghệ An đều bố trí đầy đủ hệ thống thường trực cấp cứu 24/24 giờ; đảm bảo hoạt động điều trị, cấp cứu cho người bệnh.

Yêu cầu tổ chức tốt việc cấp cứu

Đảm bảo công tác y tế trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (4 ngày, từ 31/8 – 03/9/2024), ngày 29/8/2024, Sở Y tế Nghệ An đã có Công văn số 2864 /SYT-NVY về việc đảm bảo công tác y tế trong dịp dịp nghỉ Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới gửi các đơn vị y tế trong và ngoài công lập.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị bố trí nghỉ lễ hợp lý; phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực 24/24 giờ trong những ngày nghỉ để giải quyết công việc, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân; xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an, lực lượng liên quan trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và cháy nổ tại đơn vị.

Cấp cứu bệnh nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh xây dựng kế hoạch đảm bảo tốt hệ thống thường trực cấp cứu 24/24 giờ, ngoài kíp trực chính, mỗi đơn vị cần bố trí thêm kíp trực dự phòng, khi cần sẽ điều động.

Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh, dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh; xây dựng phương án đối phó với dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2024 và trong dịp khai giảng năm học 2024-2025.

Sở Y tế cũng yêu cầu Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt chú ý nơi chế biến, sản xuất các mặt hàng phục vụ đợt nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2024 và trong dịp khai giảng năm học 2024-2025 và những nơi có bếp ăn tập thể (khu công nghiệp, khu chế xuất…); xử lý kiên quyết những cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

Đảm bảo thường trực 24/24 giờ

Thực hiện chỉ đạo của các cấp, ngành, ở thời điểm này, các đơn vị y tế trong tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo công tác y tế dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Các đơn vị đã phân công rõ công việc, trách nhiệm cho từng khoa, phòng; quán triệt tới toàn bộ cán bộ, viên chức, người lao động nghiêm chỉnh chấp hành quy định... đảm bảo duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh và cấp cứu người bệnh trong dịp nghỉ lễ.

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh ứng dụng báo động đỏ nội viện, liên viện trong cấp cứu cho người bệnh. Ảnh: Thành Chung

Bác sĩ Nguyễn Trọng Hiếu – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh cho biết: Trong thời gian nghỉ lễ, bệnh viện không tổ chức khám bệnh (bao gồm khám bệnh theo yêu cầu) tại 2 cơ sở. Tuy nhiên bệnh viện vẫn tổ chức công tác cấp cứu 24/24 giờ tại các khoa (lâm sàng, cận lâm sàng) và các phòng liên quan để tiếp đón, xử trí bệnh nhân trong tình trạng cấp cứu.

Đảm bảo hoạt động thường trực, điều trị người bệnh, bệnh viện yêu cầu các khoa phòng rà soát, phân công nhân lực trực theo 04 cấp; đảm bảo nhân lực có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm để xử trí cấp cứu, điều trị nội trú và công tác chuyên môn; tuyệt đối không bố trí nhân lực trực chuyên môn không đáp ứng yêu cầu công việc. Bệnh viện nghiêm cấm cán bộ nhân viên rời bỏ vị trí công tác dưới mọi hình thức.

Riêng với Khoa Thận niệu - Lọc máu bố trí chi tiết, cụ thể ca kíp làm việc đảm bảo an toàn trong lọc máu cho người bệnh, đặc biệt trong những ngày nghỉ. Các khoa nội trú đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, cơ số thuốc, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, buồng bệnh... phục vụ công tác theo dõi, chăm sóc và điều trị bệnh nhân.

Bác sĩ Trịnh Xuân Nam – Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng cho biết: Ngoài việc phân công các trung tâm, khoa thực hiện tốt nhất công tác chuyên môn, bệnh viện cũng đã yêu cầu các phòng, đơn vị đảm bảo các điều kiện thiết yếu phục vụ bệnh nhân điều trị nội trú. Bệnh viện đã quán triệt tổ cấp cứu nội viện và ngoại viện sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị, thuốc men… để vận chuyển và cấp cứu người bệnh khi có yêu cầu,./.