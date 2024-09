Thời sự Đảm bảo giao thông tạo thuận lợi cho phát triển Sở Giao thông vận tải Nghệ An nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, phát triển giao thương; đồng thời kéo dài thời gian sử dụng cho các công trình giao thông.

SỬA CHỮA KỊP THỜI

Giữa tháng 7/2024, tuyến Quốc lộ 16 đoạn qua Dốc Chuối, xã Châu Kim, huyện Quế Phong bị sụt lún nghiêm trọng. Nơi sụt sâu nhất hơn 6m so với mặt đường ban đầu. Ngay khi sự việc xảy ra, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện nhiều biện pháp an toàn như lập chốt cấm các phương tiện đi qua, làm đường tạm để lưu thông, di dời người dân quanh vùng sụt lún đến nơi an toàn...

Quốc lộ 16 đoạn qua Dốc Chuối, xã Châu Kim, huyện Quế Phong. Ảnh: Xuân Hoàng

Hạt Quản lý đường bộ Quế Phong cũng huy động nhiều máy móc, thiết bị và vật tư dự phòng để xử lý khi có tình huống xảy ra. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại lúc đó là cách khu vực sụt lún khoảng 200m về phía dưới, địa chất có sự dịch chuyển.

Theo chính quyền huyện Quế Phong, khu vực sụt lún có 6 hộ dân của xã Châu Kim sinh sống. Địa phương đã vận động người dân sơ tán, di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Trong ngày 20/7, đoàn công tác Cục Đường bộ Việt Nam, các chuyên gia cùng với Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã lên hiện trường sụt trượt, kiểm tra thực tế, bàn giải pháp xử lý triệt để.

Cục Đường bộ Việt Nam, các chuyên gia cùng với Sở GTVT đã lên hiện trường sụt trượt tuyến Quốc lộ 16 đoạn qua Dốc Chuối, xã Châu Kim, huyện Quế Phong.

Sau khi khảo sát thực địa, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cùng các chuyên gia đầu ngành đã đưa ra các gợi ý về giải pháp xử lý sụt trượt tại dốc Chuối, Quốc lộ 16. Sở Giao thông vận tải Nghệ An nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chuyên môn, với địa phương, tiến hành khảo sát để đưa ra đánh giá sơ bộ; từ đó đánh giá, nghiên cứu đưa ra giải pháp phù hợp, triệt để.

Vượt qua khó khăn về địa hình, điều kiện thời tiết bất lợi trong thời gian qua, các lực lượng đã nỗ lực thi công tuyến đường tạm mới tại điểm sụt lún trên Quốc lộ 16. Đường tạm mới có chiều dài khoảng 160m, chiều rộng khoảng 4m, cách đường tạm cũ khoảng 13m về phía ta-luy dương. Đây là vị trí có nền đất chắc chắn, lực lượng chức năng đã tiến hành kè rọ đá, đắp đất, lu lèn đường suốt 1 tháng qua để hoàn thiện.

Mặc dù đã thông xe nhưng hiện nay tuyến đường tạm mới này chỉ cho phép xe tải nhỏ, xe ô tô và xe máy qua lại; còn xe đầu kéo, xe trọng tải trên 7 tấn vẫn bắt buộc phải đi đường vòng sang huyện Quỳ Châu. Đối với tuyến đường tạm cũ, do nằm sát với điểm sụt lún và không đảm bảo an toàn nên lực lượng chức năng đã rào chắn lại.

Đường tạm đoạn qua Dốc Chuối, xã Châu Kim, huyện Quế Phong đã hoàn thành, đảm bảo cho người dân lưu thông.

Ông Nguyễn Xuân Sơn - Hạt trưởng Hạt Giao thông đường bộ Quế Phong, cho biết: Tuyến đường tạm mới này có ý nghĩa quan trọng, giúp người dân trên địa bàn có thể lưu thông thuận lợi hơn, không còn phải đi đường vòng như trước đây. Ngoài ra, con đường sẽ trở thành đường công vụ, phục vụ di chuyển máy móc, nguyên, vật liệu nếu trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Nghệ An có phương án sửa chữa lâu dài tuyến Quốc lộ 16 tại điểm sụt lún này.

GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ

Nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông, Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Giao thông vận tải Nghệ An đang tích cực tập trung công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến quốc lộ trước mùa mưa bão. Công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông được tăng cường chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Thi công rãnh thoát nước đoạn qua xã Xuân Thành (Yên Thành). Ảnh: Văn Trường

Sở đã ban hành trên 200 văn bản để chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc trong công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông. Tăng cường công tác bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến, tập trung chỉ đạo xử lý, sửa chữa các vị trí bị hư hỏng; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các công trình sửa chữa định kỳ trên các tuyến quốc lộ ủy thác, đường tỉnh, đảm bảo phục vụ đi lại thuận lợi và an toàn cho nhân dân.

Cùng đó, Sở Giao thông vận tải Nghệ An tiếp tục triển khai thi công các công trình chuyển tiếp thuộc kế hoạch bảo trì năm 2023; triển khai công tác đấu thầu năm 2024; xây dựng kế hoạch bảo trì trên hệ thống quốc lộ năm 2025 trình Bộ Giao thông vận tải.

Sở cũng phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch bảo trì đường tỉnh từ nguồn vốn ngân sách địa phương đã được HĐND tỉnh Nghệ An thông qua tại Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021; trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua danh mục các công trình bảo trì địa phương từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Xử lý sạt lở núi Nguộc trên Quốc lộ 46B. Ảnh: Văn Trường

Trong 6 tháng đầu năm 2024, kinh phí thực hiện công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải Nghệ An quản lý ước tính 60,6 tỷ đồng. Hiện đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình sửa chữa định kỳ trên quốc lộ và tổ chức đấu thầu các công trình sửa chữa định kỳ đường tỉnh.

Sở chỉ đạo Ban Quản lý Bảo trì đường bộ tổ chức kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị thi công thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, bổ sung, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông, các biển báo hiệu đường bộ, cắt tỉa cành cây xanh che khuất tầm nhìn; bổ sung biển báo giao thông, sơn vạch kẻ đường, mắt phản quang, đinh phản quang, tiêu dẫn hướng, hộ lan mềm, công tác quản lý hành lang...

Cắt tỉa cây xanh trên địa bàn TP. Vinh trước mùa mưa bão. Ảnh: Q.A

"Thời gian tới, Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý Bảo trì đường bộ, phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực địa từng tuyến đường; rà soát, xây dựng kế hoạch bảo trì đường bộ sát với thực tế. Cùng với duy tu, bảo dưỡng, vào mùa mưa bão, Sở chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cần bố trí lực lượng thường trực, xử lý mọi tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, tránh sự việc đáng tiếc có thể xảy ra", đồng chí Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết thêm.