Đảm bảo tổ chức thành công Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Nghệ An - Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Sáng 17/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc để rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022. Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì.

Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo thành phố Vinh và huyện Nam Đàn.

Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022 được tổ chức nhằm mục đích phát huy vai trò của tỉnh Nghệ An là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm phân phối lớn của cả nước; đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Nghệ An với 2 thành phố lớn nói trên và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng.

Đây cũng là dịp để tỉnh Nghệ An giới thiệu, quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch, các dự án thu hút đầu tư vào du lịch, dịch vụ đến các nhà đầu tư, các doanh nghiệp du lịch ở Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng. Đồng thời, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch gặp gỡ, giao lưu, mở rộng quan hệ hợp tác.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Du lịch Nghệ An đã trình bày báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng năm 2022. Theo đó, Diễn đàn dự kiến tổ chức vào ngày 1/7/2022 tại thành phố Vinh với sự điều hành của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An.

Thành phần tham dự gồm: Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch và các vụ, đơn vị trực thuộc; Lãnh đạo Hội đồng Tư vấn du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam; Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp du lịch tiêu biểu các tỉnh, thành phố; đại diện các tập đoàn, tổng công ty du lịch và hàng không; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu (Eurocham),...

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các doanh nghiệp kinh doanh du lịch…

Diễn đàn được tổ chức với các hoạt động: Chương trình Business Matching; trưng bày giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch, ẩm thực; triển lãm ảnh đẹp du lịch Nghệ An; tham quan, khảo sát các sản phẩm du lịch Nghệ An; Diễn đàn Liên kết phát triển du lịch; Ký kết Thỏa thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các địa phương tham dự buổi làm việc đã có ý kiến trao đổi về vấn đề đẩy mạnh công tác phối hợp, tổ chức đón tiếp đại biểu, lựa chọn các điểm khảo sát, tăng cường chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh, trật tự…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận công tác chuẩn bị của các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương. Đồng thời, lưu ý đẩy mạnh công tác phối hợp; giao ngành Du lịch tiếp tục theo dõi, giám sát công tác chuẩn bị, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường, khâu nối với các tỉnh, thành phố và tổ chức đón tiếp đại biểu, tập trung công việc, sẵn sàng đảm bảo Diễn đàn được tổ chức thành công.