Đàm Vĩnh Hưng nói rõ về bình luận gây tranh cãi với Xuân Bắc Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết NSND Xuân Bắc đã trực tiếp gọi điện để làm rõ hiểu lầm, khẳng định lời nhắc nhở về văn minh trên mạng không nhắm vào anh.

Sự việc được làm rõ qua điện thoại

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng về vụ việc gây xôn xao dư luận liên quan đến bình luận của anh trên trang cá nhân của NSND Xuân Bắc. Theo đó, nam ca sĩ khẳng định mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt đẹp sau khi Xuân Bắc gọi điện trực tiếp để làm rõ những hiểu lầm.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ lại lời của Xuân Bắc: "'Sao anh phải sửa bình luận? Anh với em bao nhiêu năm mà... Vẫn luôn có những người chỉ muốn hiểu theo cách của họ dù mười mươi sự việc không như họ suy diễn'". Nam ca sĩ nhấn mạnh rằng lời nhắc nhở của Xuân Bắc trên mạng xã hội là dành cho một nhóm người dùng có những bình luận kém văn minh khác, không phải nhắm vào anh.

Ồn ào hy hữu xảy ra giữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và cha con NSND Xuân Bắc. Ảnh: FBNV

Nguồn cơn của tranh cãi

Vụ việc bắt nguồn từ một bài đăng của NSND Xuân Bắc, trong đó có hình ảnh anh chụp cùng con trai 18 tuổi, Khánh Minh. Bài viết với giọng văn hài hước đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, đã xuất hiện nhiều bình luận được cho là khiếm nhã, dung tục về ngoại hình của Khánh Minh. Trong số đó, bình luận của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: "Bố con cùng ngon" đã gây ra nhiều tranh cãi. Sau đó, bình luận này đã được chỉnh sửa thành một biểu tượng trái tim.

Trước làn sóng bình luận tiêu cực, NSND Xuân Bắc đã phải lên tiếng nhắc nhở chung: "Đề nghị các bạn bình luận văn minh nhé. Có thể bày tỏ quan điểm, nhận thức cá nhân nhưng không dùng lời lẽ không phù hợp. Xin cảm ơn". Động thái này khiến nhiều người cho rằng anh đang "dằn mặt" Đàm Vĩnh Hưng. Hiện tại, bài đăng của Xuân Bắc đã được chuyển sang chế độ hạn chế bình luận.

Bối cảnh về ứng xử văn hóa trên không gian mạng

Sự việc diễn ra trong bối cảnh vấn đề văn hóa ứng xử trên mạng đang được quan tâm. Gần đây, tại hội thảo lấy ý kiến cho Dự thảo Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, NSND Xuân Bắc, với tư cách là Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, đã có những chia sẻ đáng chú ý.

Anh cho rằng việc ứng xử có văn hóa trên mạng là trách nhiệm xã hội của mỗi cá nhân, phản ánh trình độ văn hóa của người sử dụng. Anh đề nghị cần tăng cường quản lý các đơn vị cung cấp dịch vụ và có quy định rõ ràng hơn về mỹ cảm, trách nhiệm văn hóa, nhấn mạnh vào "văn hóa trong hành vi" thay vì các khái niệm chung chung.

"Khi tất cả đều hướng đến những giá trị tích cực, chúng ta sẽ có một không gian mạng tử tế, nơi thông tin được chia sẻ có trách nhiệm và nhân văn", NSND Xuân Bắc nhấn mạnh.