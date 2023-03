Dẫn bàn trước, U19 Sông Lam Nghệ An vẫn trắng tay trước U19 Huế

(Baonghean.vn) - Có thế trận lấn lướt và ghi bàn thắng dẫn trước, nhưng U19 Sông Lam Nghệ An vẫn trắng tay trước U19 Huế tại lượt trận thứ 3 thuộc bảng B Vòng loại U19 Quốc gia 2023. Trận đấu diễn ra lúc 14h00, trên sân vận động PVF.

Kết thúc lượt trận thứ 2 tại bảng B Vòng loại U19 Quốc gia 2023, U19 Sông Lam Nghệ An có được 4 điểm và đang dẫn đầu bảng đấu này. Trong khi đó U19 Huế chỉ mới đá 1 trận và để thua U19 Nam Định với tỷ số 0-1. Qua theo dõi các cầu thủ cố đô, có thể thấy rằng đội bóng này có thực lực không cao. Vì thế, giới chuyên môn đánh giá U19 Sông Lam Nghệ An sẽ nằm ở thế cửa trên khi hai đội đọ sức.

Điều đó được các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh chứng minh trước khán giả ngay khi bóng lăn trên sân vận động PVF. U19 Sông Lam Nghệ An đã làm chủ hoàn toàn thế trận. Thời lượng kiểm soát bóng nghiêng hoàn toàn về các chân sút xứ Nghệ. U19 Sông Lam Nghệ An không giấu diếm tham vọng khi quyết tâm giành trọn 3 điểm. Đội hình của U19 xứ Nghệ được đẩy lên cao và buộc U19 Huế phải sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công.

Trận này, tiền vệ Ngô Văn Bắc tiếp tục đóng vai trò cầu nối, là sợi dây liên kết giữa tuyến phòng ngự và những cầu thủ tuyến trên. Những đường chuyền bóng của đội trưởng U19 Sông Lam Nghệ An có nhãn quan chiến thuật cao, thường mở ra cơ hội để đồng đội có thể lập công.

Điều đó được thể hiện ở bàn thắng mở tỷ số của U19 Sông Lam Nghệ An diễn ra ở giữa hiệp thi đấu thứ nhất. Ngô Văn Bắc có bóng ở phần sân nhà, phát hiện Cái Văn Quỳ di chuyển hợp lý, thực hiện pha chuyền bóng điểm rơi chính xác cho tiền đạo này. Cầu thủ mang áo số 18 khống chế bóng gọn ghẽ rồi dùng tốc độ, kỹ thuật đi qua cả hậu vệ, thủ môn đối phương để ra chân làm rung lưới U19 Huế.

Sau bàn thắng, U19 Sông Lam Nghệ An vẫn duy trì được thế trận lấn lướt so với đối phương. Những tưởng U19 Sông Lam Nghệ An sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ này, nhưng bất ngờ đã xảy ra khi tiền vệ Trần Văn Vinh chuyền bóng lỗi, đưa bóng đến chân cầu thủ U19 Huế. Trong tình huống đối mặt với thủ môn Cao Văn Bình, tiền đạo của đội bóng đến từ sông Hương đã không mắc sai lầm, sút tung lưới U19 Sông Lam Nghệ An, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình hơn nữa để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu kém may mắn, các chân sút xứ Nghệ đều bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc. Tấn công nhiều, không ghi được bàn thắng, U19 Sông Lam Nghệ An đã phải trả giá. U19 Huế có được pha lập công thứ 2, khi hiệp 2 trôi qua được hơn nửa thời gian. Bàn thắng này tiếp tục ghi nhận các sai lầm đến từ các cầu thủ phòng ngự bên phía U19 Sông Lam Nghệ An. Hậu vệ Mai Hoàng chuyền bóng bất cẩn để tiền đạo đối phương cướp được, dùng tốc di chuyển trực diện xuống khung thành của Văn Bình và dễ dàng đánh bại thủ môn này, nâng tỷ số lên 2-1 cho U19 Huế.

Những phút cuối trận, U19 Sông Lam Nghệ An tạo ra vô vàn cơ hội trước khung thành của U19 Huế, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đặc biệt, Cái Văn Quỳ đã có không dưới 2 tình huống đối mặt với thủ môn đối phương nhưng đều không thể làm tung lưới U19 Huế.

Kết thúc trận đấu, U19 Sông Lam Nghệ An nhận trận thua đầu tiên tại Vòng loại U19 Quốc gia 2023. Với trận thua này, U19 Sông Lam Nghệ An bị đẩy xuống vị trí thứ 2 tại bảng B.

Ngày 2/4, U19 Sông Lam Nghệ An tiếp tục thi đấu lượt trận thứ 4 để gặp U19 Đà Nẵng.