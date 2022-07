Dân vận khéo của lính biên phòng ở bản xa

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An do đồng chí Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc làm trưởng đoàn đi dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, người có công với cách mạng.

(Baonghean.vn) - Sáng 26/7, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2022.

(Baonghean.vn) - Tối 24/7/2022, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu - Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An đã bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép 1 bánh heroin.

Tối 25/7, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan ANĐT Bộ Công an vừa khởi tố thêm 6 bị can trong vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Hà Nội và các tỉnh, thành phố.