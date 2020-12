'Dân vận khéo’ tạo đồng thuận lòng dân ở huyện rẻo cao

(Baonghean.vn) - Ngày 10/11, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Tương Dương tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho đồng chí Trung úy Phan Thế Cơ - cán bộ Công an huyện Tương Dương.