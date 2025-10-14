Dàn xe triệu đô của Ngân 98: Từ Maserati đến Mercedes-Maybach Khám phá bộ sưu tập xe đắt giá của Ngân 98, nổi bật với siêu xe Maserati MC20 Cielo giới hạn, SUV hiệu suất cao Mercedes-AMG GLE 53 và MPV V250 độ Maybach.

Maserati MC20 Cielo: Siêu xe mui trần Ý phiên bản giới hạn

Tâm điểm của bộ sưu tập là chiếc Maserati MC20 Cielo, phiên bản mui trần của siêu xe thể thao MC20. Chiếc xe này thuộc phiên bản giới hạn PrimaSerie, chỉ được sản xuất 60 chiếc trên toàn cầu, càng làm tăng thêm giá trị và tính độc đáo. Xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2023, chiếc MC20 Cielo này mang màu sơn vàng Giallo Genio nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn.

Siêu xe Maserati MC20 Cielo màu vàng nổi bật, một trong 60 chiếc toàn cầu.

Cung cấp sức mạnh cho MC20 Cielo là khối động cơ Nettuno V6 dung tích 3,0L tăng áp kép, một tuyệt tác kỹ thuật của Maserati. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 621 mã lực và mô-men xoắn cực đại 730 Nm, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong khoảng 3 giây. Tại thời điểm được đưa về nước, giá trị của chiếc siêu xe này được ước tính vượt ngưỡng 20 tỷ đồng.

Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: Sức mạnh và phong cách SUV

Trước khi sở hữu siêu xe Ý, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã được biết đến với chiếc Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupe. Đây là mẫu SUV hiệu suất cao kết hợp giữa sự sang trọng của Mercedes-Benz và sức mạnh đặc trưng từ bộ phận AMG. Mẫu xe này được mua vào năm 2021, thể hiện sự ưa chuộng đối với các dòng xe gầm cao mạnh mẽ.

Mercedes-AMG GLE 53 Coupe với thiết kế thể thao và động cơ I6 mạnh mẽ.

Mercedes-AMG GLE 53 Coupe được trang bị động cơ I6 3,0L tăng áp tích hợp công nghệ EQ Boost, cung cấp công suất 435 mã lực và mô-men xoắn 520 Nm. Sức mạnh này được truyền tới cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động 4MATIC+, mang lại khả năng vận hành linh hoạt và ổn định. Vào thời điểm 2021, xe có giá niêm yết khoảng 4,699 tỷ đồng, tuy nhiên giá bán thực tế tại đại lý có thể dao động từ 3,3 đến 4 tỷ đồng tùy thuộc vào các chương trình ưu đãi.

Mercedes-Benz V250: 'Chuyên cơ mặt đất' với gói độ Maybach

Vào tháng 7/2024, bộ sưu tập tiếp tục được bổ sung bằng một chiếc MPV hạng sang Mercedes-Benz V250. Điểm đặc biệt của chiếc xe này là gói nâng cấp toàn diện theo phong cách Maybach, biến nó thành một "chuyên cơ mặt đất" thực thụ. Gói độ bao gồm bodykit ngoại thất với lưới tản nhiệt và mâm xe đặc trưng của Maybach, cùng khoang nội thất được cá nhân hóa sang trọng, nổi bật là trần xe kiểu "bầu trời sao".

Chiếc Mercedes-Benz V250 được nâng cấp với gói độ ngoại thất theo phong cách Maybach.

Về vận hành, Mercedes-Benz V250 sử dụng động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, sản sinh công suất 211 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, đủ để di chuyển êm ái trong đô thị và trên đường trường. Phiên bản V250 Luxury tiêu chuẩn có giá niêm yết khoảng 3,099 tỷ đồng. Với gói độ Maybach cao cấp, chi phí để sở hữu chiếc MPV này được dự đoán không dưới 4 tỷ đồng.

Kia Carnival: Lựa chọn MPV đa dụng và rộng rãi

Bên cạnh những mẫu xe châu Âu đắt tiền, Ngân 98 cũng từng xuất hiện cùng chiếc Kia Carnival. Dựa trên hình ảnh, đây là phiên bản Signature đời 2022-2023. So với các mẫu xe còn lại, Kia Carnival là lựa chọn thực tế và đa dụng hơn, phù hợp cho các chuyến đi đông người hoặc cần không gian chứa đồ lớn.

Kia Carnival Signature, mẫu MPV đa dụng và thực tế trong bộ sưu tập.

Tại thời điểm ra mắt, Kia Carnival Signature có giá bán khoảng 1,8 tỷ đồng. Mẫu xe này được đánh giá cao nhờ thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi và nhiều tiện nghi, trở thành một trong những mẫu MPV được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam.