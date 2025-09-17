Pháp luật Đang bị điều tra vẫn liều lừa 1 tỷ đồng để “chạy án treo” Sau khi bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chạy án, Lưu Xuân Tâm được tại ngoại. Lúc này, Tâm tiếp tục dựng màn kịch có quan hệ tại Viện Kiểm sát tối cao để khiến 1 bị can tin tưởng, giao 1 tỷ đồng nhờ chạy án treo.

Ngày 17/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử 2 bị cáo Trần Hải (SN 1970, trú TP. Đà Nẵng) và Lưu Xuân Tâm (SN 1979, quê Nghệ An, trú tỉnh Đồng Nai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 12/2022, anh Lương Văn Q. (trú phường Vinh Phú) bị tạm giam về hành vi đánh bạc nên quen biết Lưu Xuân Tâm. Thời điểm này, Tâm đang bị công an bắt giữ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bằng hình thức chạy án.

Giữa tháng 3/2023, do được thay đổi biện pháp ngăn chặn (tại ngoại) nên cả hai gặp lại nhau. Quá trình gặp gỡ, nói chuyện, Tâm giới thiệu với Q. mình được thay đổi biện pháp ngăn chặn do có người làm ở cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xin giúp và đang nhờ người này chạy án treo.

Hai bị cáo Lưu Xuân Tâm và Trần Hải tại tòa. Ảnh: Trần Vũ

Tin tưởng Tâm có mối quan hệ rộng nên Q. liên hệ nhờ chạy án treo. Sau khi Q. gửi hình ảnh cáo trạng thì Tâm chuyển cho Hải xem có giúp chạy được án treo không. Mấy ngày sau, Hải nói với Tâm chạy được án treo với giá 700 triệu đồng.

Dù trước đó Tâm bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa chạy án nên gã biết Trần Hải không phải làm ở Viện Kiểm sát tối cao, nhưng để Q. tin tưởng, Tâm đưa ra thông tin đó để lừa chạy án.

Tin tưởng lời Tâm nói là thật, anh Q. đã nhiều lần chuyển tiền cho Tâm. Trong các ngày 17 -19/ 5/2023 Q. đã chuyển cho Tâm 700 triệu đồng nhờ “chạy án”.

Sau khi nhận đủ tiền như thỏa thuận, vì muốn “moi” thêm tiền của nạn nhân nên Hải nói với Tâm do vụ án có nhiều người nên muốn chạy được án treo cho Q. thì phải thêm tiền để chạy cho các đồng phạm. Do đó, Trần Hải nói Tâm lấy của anh Q. thêm gần 300 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 14/5/2023 đến ngày 11/6/2023, Lưu Xuân Tâm đã chiếm đoạt của anh Q. 1 tỷ đồng. Trong đó, Trần Hải chỉ đạo, thống nhất với Tâm chiếm đoạt của Q. 930 triệu đồng để chạy án, còn 70 triệu đồng Tâm bỏ túi riêng.

Sau đó, anh Q. bị xét xử 4 năm tù giam về tội "Đánh bạc". Gần 1 năm sau, bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Hải và Tâm.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Tâm khai vì hám lợi, cần tiền trả nợ nên đã lừa đảo anh Q. dù lúc đó đang bị cơ quan điều tra khởi tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức lừa chạy án.

Bị cáo Hải khai, thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền của bị hại. Hai bị cáo xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự, trị an cho xã hội.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Lưu Xuân Tâm 14 năm tù, bị cáo Trần Hải lĩnh án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".