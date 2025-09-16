Pháp luật Thủ đoạn 'dùng người Việt lừa người Việt' của chủ công ty lừa đảo xuyên quốc gia vừa bị Công an Nghệ An tóm gọn Thông tin về việc Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Lê Minh Dũng - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia từng khiến hàng trăm người dân cả nước sập bẫy đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Việc bắt giữ đối tượng này không chỉ chặt đứt mắt xích quan trọng trong mạng lưới lừa đảo, mà còn hé lộ thủ đoạn tinh vi “dùng người Việt lừa người Việt” mà hắn cùng đồng bọn áp dụng suốt thời gian dài.

Đối tượng truy nã đặc biệt

Ngày 22/8/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ thành công đối tượng Lê Minh Dũng (SN 1992, trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa), khi y đang lẩn trốn tại Campuchia. Dũng được xác định là kẻ cầm đầu băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia, giả danh cán bộ nhà nước để chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 2/2024, sau một thời gian xác lập chuyên án, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ gần 80 đối tượng. Đây được xem là một trong những chuyên án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến tội phạm lừa đảo trên không gian mạng có trụ sở tại nước ngoài. Nhóm tội phạm này đã chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng của rất nhiều nạn nhân trên cả nước.

Đối tượng Lê Minh Dũng bị cơ quan công an thẩm vấn. Ảnh: Tư liệu

Trong đó, đối tượng Lê Minh Dũng được xác định là đối tượng cầm đầu, câu kết với các đối tượng người nước ngoài để thành lập, điều hành hoạt động của công ty lừa đảo. Sau khi băng nhóm lừa đảo của mình bị triệt phá, Dũng nhanh chóng bỏ trốn và ẩn náu tại Campuchia. Tại đây, hắn tiếp tục móc nối, thành lập các nhóm lừa đảo mới để duy trì hoạt động, khiến công tác truy bắt gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, ngày 24/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định truy nã đối với Lê Minh Dũng.

Sau nhiều tháng truy tìm, ngày 22/8/2025, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Lê Minh Dũng tại Campuchia và di lý về Việt Nam để xử lý theo quy định pháp luật. Việc bắt giữ Dũng góp phần chặt đứt một mắt xích chủ chốt trong mạng lưới tội phạm công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia.

Hé lộ thủ đoạn tinh vi

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng đầu năm 2023, Dũng đã thành lập một “công ty” trá hình tại thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia (sát cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh).

Công ty do Lê Minh Dũng điều hành có các bộ phận rõ ràng và được chia thành từng cấp khác nhau. Trong đó, đích thân đối tượng này làm chủ và chịu trách nhiệm chính trong hầu hết các hoạt động. Dũng đã giao cho Lê Minh Cường (là anh họ của Dũng), nhiệm vụ quản lý, giám sát hoạt động lừa đảo.

Ngoài ra còn có các bộ phận kỹ thuật, nhân viên kế toán và các nhân viên trực tiếp thực hiện các cuộc gọi điện thoại lừa đảo theo nhóm D1, D2, D3. Khi mới vào làm, nhân viên được phát tài liệu hướng dẫn chi tiết cách lừa đảo, sau vài ngày huấn luyện sẽ bắt đầu thực hiện các cuộc gọi. Điểm đáng chú ý là hầu hết các nhân viên đều là người Việt Nam, nhờ vậy chúng dễ dàng giả giọng, nói năng tự nhiên để tạo lòng tin – đúng với thủ đoạn “người Việt lừa người Việt”.

Các bị cáo trong đường dây lừa đảo bị xét xử trong phiên toà kéo dài từ ngày 11-13/8 vừa qua. Ảnh: Tiến Đông



Phương thức hoạt động chủ yếu của công ty do đối tượng Lê Minh Dũng cầm đầu là giả danh cơ quan nhà nước như Công an, Viện kiểm sát, ngân hàng hoặc nhà mạng. Chúng thường gọi điện thông báo cho nạn nhân rằng họ liên quan đến một vụ án rửa tiền, ma túy hoặc mở tài khoản trái phép. Sau đó, nhiều đối tượng khác sẽ lần lượt đóng các vai “cán bộ” khác nhau, từ điều tra viên, kiểm sát viên đến lãnh đạo các cơ quan chức năng này để củng cố kịch bản, tạo áp lực tâm lý khiến nạn nhân hoang mang, tin rằng mình thật sự dính líu pháp lý.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ các đối tượng trong công ty của Lê Minh Dũng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại là bà V.T.D (SN 1959, trú tại Khánh Hòa).

Theo đó, vào sáng 28/11/2023, bà D. nhận được cuộc gọi đến của đối tượng tự xưng là cán bộ công an, thông báo rằng cơ quan công an đang thụ lý vụ việc liên quan đến việc có một tài khoản ngân hàng mang tên bà D. sử dụng vào mục đích phạm tội. Sau khi bà D. thanh minh việc mình không liên quan thì các đối tượng hướng dẫn bà trình báo nội dung lên cơ quan công an (thực chất là các đối tượng giả danh).

Các đối tượng lừa đảo sau đó đã hướng dẫn bà D. kê khai tài sản hiện có rồi đến ngân hàng mở một tài khoản mới nhằm phục vụ thanh tra tài sản, đọc thông tin đăng ký tài khoản ngân hàng điện tử, mã OTP gửi về điện thoại cho chúng. Các đối tượng lừa đảo sau đó đã sử dụng các thông tin này để chiếm quyền đăng nhập vào tài khoản ngân hàng điện tử của bà D. Sau đó, chúng yêu cầu bà D. tất toán sổ tiết kiệm, vay tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng mới mở.

Trong khoảng thời gian từ ngày 28/11/2023 đến ngày 30/11/2023, bà D. đã tất toán sổ tiết kiệm của mình tại các ngân hàng, vay tiền của bạn bè, tự nộp tiền mặt vào tài khoản nói trên. Sau khi tiền vào tài khoản, trong các ngày từ 28/11/2023 đến 1/12/2023, các đối tượng lừa đảo đã chuyển hết số tiền hơn 3,5 tỷ đồng của bà D. đến tài khoản ngân hàng của công ty.

Đáng chú ý, để tăng thêm sự tin tưởng của bà D., các đối tượng còn làm giả văn bản thanh tra tài chính, ghi rõ số tiền đã nộp gửi lại cho bà.

Thủ đoạn của nhóm tội phạm này được đánh giá là đặc biệt tinh vi. Chúng tổ chức bài bản chia cấp bậc, phân vai rõ ràng, phối hợp nhịp nhàng như một công ty hợp pháp. Các đối tượng kết hợp đe dọa pháp lý với lời “hướng dẫn hợp tác” để nạn nhân mất khả năng phán đoán; sử dụng công nghệ cao khi chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng của bị hại, thao tác chuyển tiền nhanh gọn qua nhiều ngân hàng. Đồng thời, chúng còn tạo niềm tin khi gửi tài liệu giả mạo, quyết định thanh tra để trấn an nạn nhân.

Chính vì các thủ đoạn này, hàng trăm nạn nhân trên khắp cả nước đã sập bẫy. Đáng nói, nhiều người trong số họ là người cao tuổi, phụ nữ, hoặc người ít am hiểu công nghệ - những đối tượng dễ bị tác động khi nghe nhắc đến “khởi tố”, “rửa tiền”, “buôn ma túy”...

Có thể thấy, việc bắt giữ thành công Lê Minh Dũng - kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia - không chỉ thể hiện bản lĩnh, sự kiên quyết của Công an Nghệ An trong cuộc đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ gửi đến người dân. Trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi, mỗi người cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin vào những cuộc gọi tự xưng cơ quan chức năng, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ. Chỉ khi cộng đồng chung tay cảnh giác, phối hợp cùng lực lượng chức năng, những “cái bẫy” lừa đảo mới thực sự bị vô hiệu hóa.