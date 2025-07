Xây dựng Đảng Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 Sáng 12/7, Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có sự tham gia của 120 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 1.300 đảng viên của toàn đảng bộ.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An lần thứ nhất. Ảnh: Thành Chung

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Đại tá Cà Văn Lập - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; các sở, ban, ngành, cùng 32 xã, phường biên giới của tỉnh.

Đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An lần thứ nhất. Ảnh: Thành Chung

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An (nay là Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng) đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đảng bộ đã đề ra. Qua đó, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh nhà.

Các thành tích nổi bật là: Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp trên đề ra các chủ trương, đối sách phù hợp, kịp thời, hiệu quả để quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng có liên quan phát hiện, xử lý tốt các tình huống xảy ra ở khu vực biên giới, vùng biển của tỉnh, không để bị động, bất ngờ; có nhiều cách làm hay sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới.

Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An lần thứ nhất. Ảnh: Thành Chung

Trong công tác đối ngoại biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào thực hiện tốt các hoạt động hội đàm, gặp gỡ, giao lưu, quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu; đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn; góp phần quan trọng đối với việc xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Trong công tác xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương, ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả nhiều đề án, chương trình về xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giúp dân xóa đói, giảm nghèo ở khu vực biên giới...

Đại tá Nguyễn Công Lực - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Chung

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết và truyền thống đơn vị anh hùng; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thực hiện tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, góp phần giữ vững môi trường hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới

Đại tá Trần Quang Trung - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Thành Chung

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Bùi Thanh An nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức của tỉnh Nghệ An và những nhiệm vụ đặt ra cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Đồng chí Bùi Thanh An đề nghị: Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới, trọng tâm là: Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia"; Luật Biên phòng Việt Nam; Chỉ thị 01 của Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới...

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Biên phòng; tham mưu, phối hợp mở rộng ngoại giao nhân dân trên cơ sở mối quan hệ sẵn có; tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác với các lực lượng của nước bạn Lào có chung đường biên giới với tỉnh Nghệ An, đưa các hoạt động đi vào chiều sâu; chú trọng nâng cao hiệu quả đề án giúp đỡ nước bạn Lào, góp phần tăng cường củng cố hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt với nước bạn Lào.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đạt được; phát biểu giao nhiệm vụ cho Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thành Chung

Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng nền Biên phòng toàn dân; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy tốt các mô hình Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng dân tộc, tôn giáo ở khu vực biên giới. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các xã, phường biên giới, ven biển của tỉnh; tạo nên sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân trong xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển trong phạm vi được giao.

Lãnh đạo xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương của Trung ương, Quân ủy Trung ương về sắp xếp tổ chức quân sự địa phương, Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh theo mô hình mới; đồng thời, quan tâm chăm lo về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và hậu phương quân đội trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Thanh An tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An lần thứ nhất. Ảnh: Thành Chung

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiên cứu, triển khai nhiều hơn những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong thực hiện nhiệm vụ, nêu gương trong tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững và phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương, văn kiện của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Nghệ An.