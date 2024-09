Đảng bộ BIDV Chi nhánh Nghệ An: Thực hiện đoàn kết và dân chủ theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

Tự hào là Chi nhánh Ngân hàng đầu tiên trên quê hương Bác Hồ (thành lập ngày 27/5/1957), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An (BIDV Nghệ An) đã đồng hành, phát triển cùng quê hương và đại gia đình BIDV với nhiều đóng góp tích cực, quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Và dấu ấn để lại trong hành trình suốt những năm qua đối với Đảng bộ BIDV Nghệ An chính là thực hiện đoàn kết và dân chủ theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ năm 2020-2025 đã nêu rõ phương hướng phát triển là “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, xây dựng BIDV Nghệ An vững mạnh, phát triển toàn diện”; trong đó về công tác xây dựng Đảng “Đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước và truyền thống của Ngành; thường xuyên thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh và học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong những năm qua, Đảng bộ BIDV Nghệ An đã hưởng ứng mạnh mẽ phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt là nội dung “thực hiện đoàn kết và dân chủ” trong mọi hoạt động, từ đó lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị cấp trên giao.

Trong điều kiện hoạt động thuận lợi có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ BIDV, với tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong toàn thể cán bộ, chi nhánh Nghệ An đã đạt một số thành tích đặc biệt như: Là cơ sở đảng đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc tiêu biểu nhiều năm liền. Là chi nhánh có quy mô huy động vốn, tín dụng lần lượt là trên 18 ngàn tỷ và trên 25 ngàn tỷ đồng, đứng thứ nhất/nhì cụm BIDV khu vực Bắc Trung Bộ cũng như hệ thống ngân hàng trên địa bàn; là nhóm chi nhánh dẫn đầu khu vực trong triển khai phát triển chuyển đổi số nền khách hàng, là chi nhánh có nhiều sáng kiến cấp hệ thống BIDV. Bên cạnh đó, với vai trò là chi nhánh đầu mối 4 chi nhánh BIDV trên địa bàn Nghệ An, chi nhánh Nghệ An là đơn vị cầu nối giữa BIDV và tỉnh Nghệ An trong hoạt động đầu tư, an sinh xã hội, có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội địa phương.