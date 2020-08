Đảng bộ huyện Nam Đàn tiến hành phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020- 2025

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội. Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

DIỆN MẠO NÔNG THÔN, ĐÔ THỊ THAY ĐỔI RÕ NÉT

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa rất quan trọng, với quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch vào năm 2025. Đây là mục tiêu lớn, nhiệm vụ quan trọng không chỉ của Nam Đàn, mà còn là nhiệm vụ trong sự phát triển chung của tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XXVII của Đảng bộ huyện là Đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Do đó, các đại biểu cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định của Đảng để đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội.



“Đó sẽ là tiền đề, là niềm tin, là động lực và thể hiện ý chí quyết tâm để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, sớm đưa Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp văn minh, xứng đáng với niềm tự hào, niềm tin, sự kỳ vọng và trọng trách là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu, như sinh thời Bác hằng mong muốn” - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn bày tỏ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND Thường trực huyện Nam Đàn báo cáo kết quả phiên Đại hội trù bị. Ảnh: Thành Duy Nhìn lại nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Nam Đàn đã đạt được kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; phát triển thêm nhiều mô hình mới trong sản xuất cho thu nhập cao.



Thu ngân sách tăng bình quân 8,07%/năm; năm 2020 dự kiến thu ngân sách huyện trên địa bàn đạt 107,145 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người, tăng 25 triệu đồng so với năm 2015.

Trong 5 năm, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho 20.352 lao động, trong đó xuất khẩu 7.043 lao động. Công tác giảm nghèo có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,21% năm 2015 xuống còn 1,46% năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Vai trò lãnh đạo của Đảng bộ ngày càng nâng cao. Tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong Đảng và trong nhân dân được tăng lên. Diện mạo nông thôn, đô thị thay đổi rõ nét.



Cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tích cực, tự giác chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đầu nhiệm kỳ, toàn huyện có 3/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đến cuối năm 2017, có 100% số xã và huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Nam Đàn là huyện đầu tiên của tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới, vượt trước 3 năm so với mục tiêu đề ra. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, ngày 4/1/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm "Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025”.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thành Duy