Thời sự Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An xem xét kết quả giám sát về sắp xếp trường lớp Phiên họp tháng 5 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh yêu cầu rà soát toàn diện việc sắp xếp trường lớp, bảo đảm chất lượng. Báo cáo giám sát cho thấy nhiều kết quả tích cực, nhưng cũng chỉ rõ các bất cập cần khắc phục trong giai đoạn tới.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 5/2025 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Sáng 6/6, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2025 nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong tháng 5, cho ý kiến một số nội dung chuyên đề và bàn nhiệm vụ trọng tâm tháng 6.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh…

Còn 882 điểm trường lẻ, thiếu trên 4.000 giáo viên

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến đối với báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường, lớp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Đây là nội dung quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng dạy và học.

Đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả giám sát việc quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: Thành Duy

Theo báo cáo của Đoàn giám sát HĐND tỉnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp luôn được các cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai bài bản, nhất quán. Tỉnh đã tích cực cụ thể hóa quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo đến năm 2030, tầm nhìn 2050 trong tổng thể Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đến nay, toàn tỉnh có 1.507 trường học các cấp, gần như mỗi xã, phường, thị trấn đều có trường mầm non và tiểu học công lập, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến lớp. Trong giai đoạn 2021–2025, Nghệ An đã thực hiện sáp nhập 31 trường và giảm 200 điểm trường lẻ; nhiều trường học được đầu tư xây mới, cải tạo; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được tăng cường từ nhiều nguồn lực khác nhau. Đặc biệt, toàn tỉnh đã dành gần 60.000 tỷ đồng chi ngân sách cho giáo dục – đào tạo, chiếm 37% tổng chi ngân sách địa phương.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Hệ thống giáo dục ngoài công lập cũng phát triển mạnh tại các đô thị, góp phần giảm áp lực cho khu vực công lập. Trong khi đó, giáo dục nghề nghiệp và đại học được chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt bình quân hơn 81%.

Cùng với phát triển hạ tầng, đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng được củng cố, kiện toàn, có trách nhiệm và ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn về trình độ và năng lực chuyên môn ngày một nâng lên, nhất là ở các trường trọng điểm và vùng thuận lợi.

Dù đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhưng quá trình quy hoạch và sắp xếp mạng lưới trường lớp tại Nghệ An vẫn bộc lộ một số bất cập. Đáng chú ý, toàn tỉnh hiện vẫn còn 882 điểm trường lẻ gây khó khăn cho việc đầu tư đồng bộ và tổ chức dạy học. Một số địa phương sáp nhập trường, điểm trường khi chưa chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất đã dẫn đến tình trạng quá tải tại điểm trường chính.

Bên cạnh đó, tỉnh đang thiếu trên 4.000 giáo viên, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mỹ thuật và các môn học mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc tuyển dụng giáo viên còn chậm so với chỉ tiêu được giao. Ở một số địa phương, tình trạng lớp học xuống cấp, thiếu phòng học, thiết bị dạy học vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Đồng chí Hồ Thị Châu Loan - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Với giáo dục nghề nghiệp, đội ngũ cơ bản đã được chuẩn hóa về trình độ, chức danh nghề nghiệp, tuy nhiên vẫn còn thiếu giáo viên nghề chất lượng cao, quy mô, cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu dạy các ngành, nghề trọng điểm cấp độ ASEAN quốc tế; chưa có chính sách đãi ngộ đối với các trường nghề đặc thù vùng dân tộc thiểu số, chưa có chính sách thu hút đối với giáo viên có tay nghề cao.

Từ kết quả giám sát, HĐND tỉnh đề xuất nhiều kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp trong giai đoạn tới đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Nghệ An; đáng chú ý đề nghị tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện việc quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp giai đoạn 2021–2025 để xây dựng kế hoạch phù hợp cho giai đoạn 2026 - 2030, nhất là trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời đánh giá hiệu quả các chủ trương, chính sách hiện hành, đề xuất điều chỉnh những cơ chế không còn phù hợp, đồng thời xây dựng chính sách mới sát thực tiễn; trong đó, ưu tiên chính sách thu hút, hỗ trợ giáo viên dạy Tin học, Tiếng Anh và giáo dục nghề nghiệp tại vùng sâu, vùng xa; tuyển đủ giáo viên theo biên chế được giao, khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ và nâng cao năng lực đội ngũ qua đào tạo, bồi dưỡng.

Về hạ tầng, đoàn giám sát kiến nghị tiếp tục sáp nhập các trường có quy mô nhỏ, chưa đảm bảo điều kiện dạy học; sáp nhập các điểm lẻ, lớp ghép trên địa bàn tỉnh trên cơ sở đảm bảo điều kiện về giao thông, khoảng cách đi lại, chất lượng giáo dục, tham khảo ý kiến Nhân dân cũng như phù hợp với thực tiễn; tập trung đầu tư cho hệ thống trường dân tộc nội trú, bán trú; đẩy nhanh xây dựng cơ sở 2 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng; xem xét tiếp nhận và mở rộng Trường THPT Hermann Gmeiner Vinh; rà soát, tận dụng trụ sở dôi dư sau sắp xếp hành chính để chuyển đổi thành phòng học, nhà công vụ; khuyến khích xã hội hóa đầu tư giáo dục. Riêng giáo dục nghề nghiệp, đoàn giám sát kiến nghị sắp xếp theo hướng tinh gọn, chất lượng, gắn với vùng miền và thị trường lao động…

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đánh giá tổng thể, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Bức tranh giáo dục của Nghệ An là một điểm sáng trong cả nước. Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, chất lượng giáo dục toàn diện không ngừng được nâng cao, năm học 2023 -2024 đứng thứ 12 toàn quốc, tăng 24 bậc so với năm 2020.

Về giáo dục nghề nghiệp, Nghệ An đang đạt hiệu quả cao với tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp luôn duy trì ở mức tích cực. Nhiều ngành nghề đào tạo đã bước đầu đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh cũng như thị trường lao động trong và ngoài nước.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, đồng chí Lê Hồng Vinh cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế còn tồn đọng, đồng thời phân tích cụ thể nguyên nhân từ cả yếu tố khách quan và chủ quan.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao đổi, làm rõ một số nội dung được đoàn giám sát nêu trong báo cáo và các ý kiến tại cuộc làm việc; đồng thời thống nhất phương hướng khắc phục, hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường lớp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong giai đoạn tới gắn với tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hoàn thiện báo cáo trình HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đối với Nghệ An, giáo dục và đào tạo luôn được xác định là lĩnh vực ưu tiên, quan tâm đặc biệt.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao báo cáo giám sát chuyên đề đã phản ánh toàn diện, khách quan thực trạng quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, báo cáo đã nêu bật những kết quả nổi bật mà ngành giáo dục đạt được thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Điều đáng mừng là chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn đều có bước tiến rõ nét; chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia đã hoàn thành theo Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đánh giá cao việc báo cáo thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra các kiến nghị xác đáng, sát thực tiễn, phù hợp với yêu cầu quản lý và định hướng phát triển của tỉnh.

Để hoàn thiện báo cáo, đồng chí đề nghị Đoàn giám sát tiếp tục bổ sung đầy đủ các căn cứ pháp lý làm cơ sở đối chiếu, đánh giá; đồng thời tổng hợp thêm các kiến nghị từ cơ sở, đảm bảo phản ánh đúng thực trạng và nhu cầu tại địa phương.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở 12 kiến nghị của Đoàn giám sát, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất, đồng thời đề xuất rà soát, điều chỉnh và bổ sung một số nội dung trọng tâm, trong đó đặc biệt lưu ý các đề xuất: nghiên cứu phương án giảm số lượng điểm trường lẻ, nhưng cần đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh khi sáp nhập; xây dựng cơ chế đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ một cách bài bản, lâu dài; xóa bỏ rào cản tuyển sinh theo địa giới hành chính để tạo điều kiện cho học sinh được học tập phù hợp với năng lực và nguyện vọng.

Các đại biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh quan tâm tiếp thu, xem xét các kiến nghị của các địa phương liên quan đến nội dung quy hoạch, sắp xếp trường lớp. Đồng thời, giao Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc làm việc, hoàn thiện báo cáo giám sát chuyên đề làm cơ sở xây dựng dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp giữa năm 2025 của HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị.