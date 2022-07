Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh: Hoàn thành chương trình đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

(Baonghean.vn) - Kể từ sau khi bãi rác tại xã Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu) buộc phải đóng cửa, 33 xã, thị trấn tại địa phương này đã phải loay hoay tìm nơi xử lý rác thải sinh hoạt trong khu dân cư. Tình hình càng bế tắc hơn kể từ khi Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, đơn vị quản lý Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên ra thông báo dừng tiếp nhận rác do các đơn vị ở địa phương này chuyển đến.

(Baonghean.vn) -Ngày 1/7, tại Nghệ An, Sở Du lịch Nghệ An đã tổ chức cho đoàn phóng viên từ TP. Hồ Chí Minh đến khảo sát Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm.

(Baonghean.vn) - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) phát hiện đối tượng bị truy nã từ năm 2003, đang lẩn trốn tại Tây Ninh. Được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Đô Lương đã cử tổ công tác vào bắt giữ đối tượng.