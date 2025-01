Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/1

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác ngành Ngoại giao; Tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án WHA Industrial Zone 2; Nghệ An đạt mốc mới về thu hút FDI; Ý thức tham gia giao thông ở Nghệ An nhiều thay đổi khi áp dụng Nghị định 168. Đây là một số nội dung nổi bật đăng trên baonghean.vn ngày 6/1.