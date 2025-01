Thời sự Ngành Tư pháp Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2025 Chiều 6/1, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Hoàn thành nhiều việc khó, việc mới

Năm 2024, ngành Tư pháp Nghệ An đã chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành khối lượng công việc lớn, nhiều việc khó, việc mới, đạt được kết quả một cách toàn diện, nhiều lĩnh vực có chuyển biến tích cực rõ nét.

Theo đó, công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện quyết liệt, thống nhất, bám sát các văn bản và chỉ đạo của Bộ Tư pháp, của tỉnh; chủ động, kịp thời xác định các nhiệm vụ công tác trọng tâm và ban hành chương trình, kế hoạch công tác của ngành.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo kết quả của ngành năm 2024. Ảnh: TL



Sở tích cực thực hiện các nội dung chỉ đạo điểm về cải cách hành chính theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, trong đó tập trung 3 nội dung: Công vụ, thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Chú trọng thực hiện nhiều giải pháp để cải cách hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính.

Kết quả, năm 2024 đã tiếp nhận 58.129 hồ sơ, trong đó, hồ sơ trực tuyến chiếm tỷ lệ 53,92% (tăng 20,15% so với cùng kỳ năm 2023); tỷ lệ hồ sơ quá hạn chỉ chiếm 2,1% (giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2023). Nghệ An là 1 trong 8 địa phương đầu tiên của cả nước triển khai thành công thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID từ ngày 15/9/2024.

Đại diện Phòng Tư pháp huyện Con Cuông tham luận tại hội nghị. Ảnh: TL

Cùng đó, ngành đã triển khai kịp thời, hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đề án 06/CP trong lĩnh vực tư pháp: Đăng ký hộ tịch trực tuyến đạt 87,35% (vượt 17,35% so với chỉ tiêu UBND tỉnh đề ra, tăng 17,35% so với cùng kỳ năm 2023); trong đó 3 nhóm dịch vụ công thiết yếu khai sinh, khai tử, kết hôn đạt 98,35%.

Việc liên thông 2 nhóm thủ tục hành chính đi vào nề nếp, 100% (460/460) đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện; số lượng hồ sơ duy trì vị trí thứ 2 cả nước đến trước ngày triển khai liên thông theo Nghị định 63/2024/NĐ-CP, hiện nay đứng thứ 3 cả nước (sau TP. Hà Nội và Thanh Hoá).

Cán bộ, công chức ngành Tư pháp tham dự hội nghị. Ảnh:TL

Bên cạnh đó, Sở đẩy mạnh xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và thực hiện số hoá Sổ hộ tịch với 2.022.185 dữ liệu đã số hoá (đạt 92,14%). Thực hiện có hiệu quả, đảm bảo thời gian quy định đối với 4 mô hình được giao chủ trì. Sở Tư pháp được tặng Bằng khen của UBND tỉnh vì thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp trao Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho Phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp. Ảnh: TL

Công tác tham mưu xây dựng thể chế được triển khai đúng quy định, đảm bảo tính dự báo và ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp bách, bức thiết.

Năm 2024, toàn tỉnh đã ban hành 149 văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra 148 văn bản theo thẩm quyền; công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thời kỳ 2019-2023 gồm 1.181 văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, 1.176 văn bản cấp huyện và 2.776 văn bản cấp xã; rà soát đối với 684 nghị quyết, quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành từ ngày 30/9/2024.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: TL

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh:TL

Tích cực tham gia nghiên cứu, cho ý kiến pháp lý đối với 87 vụ việc có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, tài nguyên, khoáng sản, xử lý vi phạm hành chính... Sở Tư pháp được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế giai đoạn 2021-2025.

Sở Tư pháp tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vì có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp trao Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: TL

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về lĩnh vực tư pháp

Bên cạnh những kết quả nêu trên, công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Một số sở, ngành thiếu chủ động trong công tác phối hợp thực hiện xây dựng hoàn thiện thể chế; tình trạng dồn nhiều văn bản quy phạm pháp luật phải ban hành vào thời điểm gần đến các kỳ họp, thời điểm cuối năm… chậm được khắc phục; Công tác thanh tra, kiểm tra chưa phát huy được hiệu quả quản lý nhà nước…

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp trao Giấy khen cho các phòng Tư pháp. Ảnh: TL

Triển khai nhiệm vụ năm 2025, Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Thị Thu Trang đề nghị cán bộ, công chức ngành Tư pháp cần tập trung thực hiện rõ nét các nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, ngành cần thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền liên quan đến các lĩnh vực công tác ngành Tư pháp. Chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực tư pháp; tham mưu công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hỗ trợ tư pháp; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc.

Tiếp tục tập trung thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Tư pháp theo Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ; Thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách TTHC cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục tham mưu tổ chức thi hành hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TL

Cùng đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; bổ trợ tư pháp; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…Thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác cán bộ, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức đảm bảo xây dựng đội ngũ công chức, viên chức tư pháp trong sạch, chuyên nghiệp, bản lĩnh, ngang tầm nhiệm vụ.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Phòng Bổ trợ Tư pháp, Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 6 cá nhân. Giám đốc Sở Tư pháp tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.