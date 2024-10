Thời sự Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An làm việc với UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp trước Kỳ họp thứ 8 Chiều 9/10, tại thành phố Vinh, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Nghệ An làm việc với UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và một số cơ quan, địa phương về các nội dung liên quan chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh cuộc làm việc giữa Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An với UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và một số cơ quan, địa phương về các nội dung liên quan chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.

Dự cuộc làm việc có các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An: Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Nhật Minh - đại biểu Quốc hội chuyên trách và Hoàng Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Nghệ An.

Cùng dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành, các cơ quan Tư pháp và một số địa phương, đơn vị…

Đồng hành, hỗ trợ vì mục tiêu phát triển tỉnh

Cuộc làm việc nhằm nắm bắt các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh để chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV họp tập trung tại Nhà Quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày 21/10/2024 và bế mạc vào ngày 30/11/2024 (tiến hành theo 2 đợt: đợt 1 từ ngày 21/10 đến ngày 13/11.2024; đợt 2 từ ngày 20/11 đến ngày 30/11/2024).

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và các kiến nghị, đề xuất của tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, thông qua Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh kiến nghị các nội dung trên lĩnh vực Nông nghiệp, Công Thương, Xây dựng; đầu tư ngoài ngân sách; Tài nguyên và Môi trường; Y tế; Bảo hiểm xã hội, Nội vụ đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

Đồng chí Trần Nhật Minh - đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn Nghệ An trình bày tổng hợp kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, trong đó có 8 kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương và 31 kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Các ĐBQH cũng đã nêu ý kiến liên quan đến nhiều nội dung, đặc biệt là đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri, trong đó có các kiến nghị nhiều lần của cử tri chưa giải quyết dứt điểm như về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội, đại biểu Đoàn Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương báo cáo tình hình và kiến nghị giải quyết tồn tại, vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã thông tin đến Đoàn ĐBQH tỉnh bức tranh kinh tế - xã hội của Nghệ An trong 9 tháng đầu năm nay với nhiều gam màu sáng; trong đó tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 8,3%, tiệm cận kịch bản đặt ra khoảng 8,8 -9%.

Đặc biệt, theo Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: GRDP quý sau đều tăng cao hơn quý trước. Quý I tăng 6,65%; quý II tăng 8,86% và quý III tăng 9,38% (đạt được kịch bản tăng trưởng) và với đà này tỉnh đang rất kỳ vọng GRDP cả năm sẽ đạt 9 - 10%.

Trong bức tranh kinh tế chung đó, công nghiệp tăng cao đạt 2 con số, đạt 15,83%. Thu ngân sách đã đạt hơn 17 ngàn tỷ đồng. Thu hút đầu tư tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, tính đến đầu tháng 10, tỉnh đã thu hút được khoảng 41.000 tỷ đồng, trong đó riêng vốn FDI đạt 1,03 tỷ USD.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, đặc biệt là thực hiện hiệu quả Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 – 2025.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cảm ơn Đoàn và từng cá nhân ĐBQH đã rất tích cực chuyển tải, đề xuất các vấn đề của Nghệ An, nhất là đã đóng góp vào việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và đồng ý bổ sung 1.275 tỷ đồng chi đầu tư cho tỉnh Nghệ An từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 để giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng (bao gồm cả phần chậm trả) của các dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Nghệ An thuộc nhiệm vụ ngân sách Trung ương phát sinh sau khi các dự án này quyết toán.

Tiếp thu các ý kiến của Đoàn tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo giải quyết tối đa các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, nhất là trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục có ý kiến để giải quyết các kiến nghị của tỉnh đề xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong các cuộc làm việc với các bộ, ngành liên quan nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù để khi Nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 sẽ được thực hiện hiệu quả; kiến nghị cho phép kéo dài thời gian giải ngân 1.275 tỷ đồng giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh; giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thủy điện Bản Vẽ…

Đồng hành giải quyết các vướng mắc của tỉnh

Kết luận cuộc làm việc, nhấn mạnh lại quan điểm làm việc của tỉnh là “có trọng tâm, trọng điểm, làm việc gì xong việc đó”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị, UBND tỉnh tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị xác đáng của cử tri trước Kỳ họp thứ 8 và các nội dung trước đây nhưng chưa giải quyết dứt điểm, nếu như không có các vướng mắc do cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Bày tỏ vui mừng và đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh trong 9 tháng đầu năm với nhiều con số thuyết phục về tốc độ tăng trưởng, thu ngân sách, thu hút đầu tư, nhất là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), an sinh xã hội dưới sự điều hành, chỉ đạo linh hoạt, năng động của UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị trong 3 tháng cuối năm UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ để đạt được kết quả cao nhất trong năm nay.

Lãnh đạo các sở, ngành tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về 8 vấn đề còn tồn tại, vướng mắc liên quan giải quyết tồn tại, vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thủy điện Bản Vẽ, đặt quyết tâm tháo gỡ, giải quyết dứt điểm, không để những tồn tại, vướng mắc kéo dài thêm nữa, đồng chí Thái Thanh Quý đã chỉ đạo rõ hướng giải quyết.

Theo đó, đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và chính quyền các huyện liên quan là Tương Dương và Thanh Chương thì tập trung giải quyết dứt điểm.

Còn đối với những nội dung vướng mắc cần chủ trương, nguồn lực của cấp trên tỉnh mới xử lý được thì cần đăng ký làm việc với các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ NN&PTNT, Công Thương, EVN và Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh giao Tổ công tác của tỉnh về giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan dự án thủy điện Bản Vẽ tổng hợp toàn bộ hồ sơ, thủ tục phục vụ cho các phiên làm việc của lãnh đạo tỉnh với Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành ngay trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XV, để có được nguồn lực, chủ trương để giải quyết; còn việc nào không được cũng để báo cáo với người dân cụ thể.

Các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, đồng chí Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để sắp xếp làm việc với các cơ quan Trung ương về các nội dung mà UBND tỉnh đề xuất như về cụ thể hóa Nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội; kéo dài thời gian giải ngân 1.275 tỷ đồng đền bù giải phóng mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh; trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thủy điện Bản Vẽ và các vấn đề phát sinh sau lũ năm 2018.

Đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ các ý kiến tại cuộc làm việc, gắn với báo cáo UBND tỉnh chuẩn bị để làm cơ sở báo cáo, phản ánh với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; tổng hợp, tham mưu cho Đoàn ĐBQH theo sát việc giải quyết kiến nghị, phản ánh, đề xuất cử tri trước Kỳ họp thứ 8 và từ các kỳ họp trước chưa giải quyết dứt điểm, nhất là các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh.