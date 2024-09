Pháp luật Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Hóa chất Sáng 26/9, tại TP. Vinh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Hóa chất (sửa đổi).

Toàn cảnh Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Hóa chất (sửa đổi). Ảnh: An Quỳnh

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo và các ban HĐND, UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Luật Hóa chất (sửa đổi) là 2 dự án luật được thảo luận, lấy ý kiến và dự kiến được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật có 6 chương và 66 điều (giảm 1 chương và giảm 5 điều so với luật hiện hành). Các nội dung sửa đổi quy định 6 nhóm nội dung chính: quy định thúc đẩy xã hội hóa hoạt động xây dựng, phổ biến và áp dụng tiêu chuẩn; tính hiệu quả hoạt động đánh giá sự phù hợp,...

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng ý, thống nhất cao việc thay đổi một số quy định để đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã đưa ra những góp ý cụ thể cho dự thảo luật.

Một số đại biểu tập trung phân tích, làm rõ vấn đề xã hội hóa hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn; làm rõ việc tiếp cận thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;...

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các sở, ban, ngành góp ý cho các dự thảo luật. Ảnh: An Quỳnh

Dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi) bao gồm 89 điều với 10 chương. Luật này quy định các hoạt động liên quan đến phát triển công nghiệp hóa chất, quản lý hoạt động hóa chất; thông tin hóa chất cũng như các quy định liên quan đến hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm,..

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí, đồng thuận cao với dự án luật này, trong đó, lưu ý hơn đối với các định nghĩa trong nội dung quản lý các hóa chất nguy hiểm; việc xác định rõ các cơ quan chuyên môn quản lý chuyên ngành hóa chất trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, một số đại biểu đã yêu cầu quy định rõ việc khu vực sử dụng đồ tái chế sau khi sử dụng hóa chất,...

Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng, cần sắp xếp bố cục, từ ngữ chuyên môn chặt chẽ, dễ hiểu, logic hơn trong quá trình soạn thảo Dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi).

Đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh. Ảnh: An Quỳnh

Kết luận hội nghị, đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến góp ý thiết thực, sâu sát với 2 dự thảo luật này. Các ý kiến sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổng hợp nghiên cứu và có ý kiến tại Kỳ họp Quốc hội sắp tới.