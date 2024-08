Thời sự Đoàn ĐBQH Nghệ An tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Sáng 21/8, thực hiện Chương trình Phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn đối với các bộ trưởng, trưởng ngành theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong 1,5 ngày (ngày 21 và sáng 22/8).

Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Tại điểm cầu Đoàn ĐBQH Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh dự phiên làm việc tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dự phiên làm việc tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thái Thị An Chung - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Như Khôi -Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các ĐBQH đoàn Nghệ An làm việc trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo một số ban, Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Phiên chất vấn có phạm vi rất rộng nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết năm 2023 liên quan đến 9 lĩnh vực: NN&PTNT; Công Thương; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Nội vụ; An ninh, trật tự, an toàn xã hội; Thanh tra; Tòa án; Kiểm sát.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Quochoi.vn

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai hoạt động “giám sát lại”, thể hiện trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc giám sát đến cùng việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Qua đó, đánh giá một cách toàn diện, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó, có những giải pháp để tháo gỡ kịp thời, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan chịu sự giám sát.

Các đại biểu dự phiên làm việc tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, cũng thể hiện sự đồng hành của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Chính phủ trong việc thực hiện, triển khai các yêu cầu đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề ra trong các nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Như Khôi dự phiên làm việc tại điểm cầu Đoàn ĐBQH Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Tiếp nối thành công của hoạt động chất vấn tại các kỳ họp vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng, với trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao, kinh nghiệm thực tiễn công tác, trình độ chuyên môn sâu và nắm chắc tình hình thực tế ở các địa phương, cơ sở của các vị ĐBQH, phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra sôi nổi, trên tinh thần xây dựng, có nhiều thông tin phản ánh thực trạng tình hình.

Các đại biểu dự phiên làm việc tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, các ĐBQH có nhiều đề xuất, kiến nghị, hiến kế cho Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành trong công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục những hạn chế, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đáp ứng mong đợi của cử tri, Nhân dân cả nước.

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Báo cáo ý kiến của Ban Dân nguyện về việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết năm 2023. Ảnh: Quochoi.vn

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Báo cáo ý kiến của Ban Dân nguyện về việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến hết năm 2023.

Quang cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại điểm cầu Đoàn ĐBQH Nghệ An. Ảnh: Thành Duy