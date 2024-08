Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khảo sát việc triển khai luật và nghị quyết của Quốc hội tại huyện Kỳ Sơn

Sáng 13/8, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với UBND huyện Kỳ Sơn theo chương trình khảo sát việc triển khai thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội và giải quyết kiến nghị của cử tri.

Tham gia chương trình công tác có các đồng chí: Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.