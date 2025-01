Kinh tế Kho bạc Nhà nước Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo thu ngân sách nhà nước đạt 160,47% kế hoạch Ngày 6/1, Kho bạc Nhà nước Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Tới dự có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết hoạt động năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Kho bạc Nhà nước Nghệ An. Ảnh: PV

Với mục tiêu và phương châm hành động “Tập trung nguồn lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2024 và các đề án, chính sách theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030; kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ”; Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Hòa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nghệ An cho biết, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp và phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu, tập trung thu nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, nên đảm bảo thu ngân sách nhà nước đạt 160,47% kế hoạch được giao. Ảnh: PV

Thời gian qua, ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu, tập trung thu nhanh, đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước; Tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc; Thường xuyên cung cấp thông tin, số liệu và tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý thu, chi (báo cáo hàng ngày, báo cáo định kỳ và đột xuất…); Các phòng chuyên môn, Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã thực hiện tốt công tác khóa sổ quyết toán, công tác chuyển nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo kịp thời, đúng quy định; Nâng cao chất lượng việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến.

Triển khai các giải pháp thực hiện giám sát từ xa, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi trên Dịch vụ công trực tuyến; Tăng cường giám sát hàng ngày hệ thống công nghệ thông tin; Đảm bảo tuyệt đối an toàn tiền và tài sản của Nhà nước giao... Nhờ đó, kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2024 là 25.406 tỷ đồng/KH 15.832 tỷ đồng, đạt 160,47% KH. Trong đó: Thu nội địa: 23.698 tỷ đồng/14.532 tỷ đồng, đạt 163,07 % KH; Thu thuế XNK: 1.708 tỷ đồng/1.300 tỷ đồng, đạt 131,38% KH. Cùng với đó, thực hiện tốt kiểm soát chi thường xuyên và kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, chương trình mục tiêu...

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV



Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất mục tiêu và phương châm hành động năm 2025 là: “Tập trung nguồn lực, trí tuệ hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và các đề án, chính sách; đẩy mạnh chuyển đổi số các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng giao dịch”.

Được sự ủy quyền, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Kho bạc Nhà nước huyện Quỳ Châu. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao thành tích của Kho bạc Nhà nước đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Thuế, Hải quan và hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn, đảm bảo thu ngân sách nhà nước đạt 160,47% kế hoạch được giao, tương đương 25.406 tỷ đồng. Đây là mức thu cao nhất từ trước đến nay, góp phần quan trọng vào việc cân đối ngân sách địa phương và tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước đã đảm bảo đúng quy trình, đúng chế độ và phù hợp với quy định pháp luật...

Được sự ủy quyền, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 cá nhân Kho bạc Nhà nước Nghệ An. Ảnh: PV



Đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh "Bước sang năm 2025, Kho bạc Nhà nước Nghệ An cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách: Đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời; Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo chi đúng chế độ, đúng đối tượng, tiết kiệm và hiệu quả; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính công; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền, tài sản của Nhà nước...".

Đón nhận Cờ thi đua của Bộ Tài chính. Ảnh: PV



Dịp này, Kho bạc Nhà nước huyện Quỳ Châu và 12 cá nhân Kho bạc Nhà nước Nghệ An vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể được Bộ Tài chính tặng cờ thi đua./.