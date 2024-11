Kinh tế Kho bạc Nhà nước Nghệ An đẩy mạnh giám sát từ xa trên nền tảng công nghệ thông tin Trong những năm vừa qua, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu, xu thế chuyển đổi số và hiện đại hóa của ngành. Một trong những hoạt động rất thiết thực, hiệu quả được triển khai trên nền tảng công nghệ thông tin là quy chế giám sát hoạt động từ xa.

Kho bạc Nhà nước Nghệ An thực hiện giao dịch trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: P.V

Ngày 25/7/2023, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước đã phê duyệt Quyết định số 4223/QĐ-KBNN ban hành Quy chế giám sát từ xa các hoạt động Kho bạc Nhà nước. Quy chế được ban hành với mục tiêu nhận diện, cảnh báo rủi ro tới các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trong quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước, từ đó, các đơn vị sử dụng ngân sách có biện pháp phòng ngừa và khắc phục kịp thời.

Quy chế giám sát được triển khai trên nền tảng công nghệ thông tin một cách đầy đủ và toàn diện các hoạt động nghiệp vụ của hệ thống Kho bạc Nhà nước. Bên cạnh tinh thần phục vụ nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng việc giám sát từ xa còn góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Kho bạc Nhà nước, đồng thời, tham mưu tốt cho chính quyền địa phương trong quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước.

Trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An. Ảnh: H.V

Ông Đào Đình Chiến - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Diễn Châu cho biết: “Tại Kho bạc Nhà nước huyện Diễn Châu, từ khi thực hiện các nội dung giám sát theo quy chế thì ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức đã được nâng cao rõ rệt, qua việc đánh giá các nội dung tiếp nhận, xử lý, từ chối đã tạo cho mỗi cán bộ, công chức thói quen là không để quá hạn hồ sơ của đơn vị, không trả hồ sơ khi chưa kiểm soát chi chặt chẽ chế độ, định mức theo quy định. Đồng thời, việc hướng dẫn cho đơn vị với nội dung văn phong dễ hiểu, cụ thể, chi tiết tránh trường hợp đơn vị gửi đi, gửi lại nhiều lần. Khi nhận diện được rủi ro, các nguy cơ tiềm ẩn rủi ro, KBNN đã có văn bản gửi cho đơn vị để cảnh báo, phòng ngừa. Qua đó, đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của đơn vị sử dụng ngân sách”.

Sau khi triển khai Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 trong toàn hệ thống, từ tháng 10/2021 Kho bạc Nhà nước Nghệ An bước đầu thực hiện giám sát từ xa toàn bộ quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để xuất, lọc dữ liệu phục vụ công tác giám sát hồ sơ quá hạn tiếp nhận, quá hạn xử lý, đưa ra biện pháp chấn chỉnh kịp thời đã nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước. Số lượng hồ sơ quá hạn đã giảm sau khi triển khai công cụ giám sát từ xa. Cụ thể: Năm 2023 tiếp nhận 1.378 (chiếm tỷ lệ 0,19%) hồ sơ quá hạn, năm 2024 giảm còn 143 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,02%). Đã xử lý 792 hồ sơ quá hạn (chiếm tỷ lệ 0,1%) và năm 2024 giảm còn 20 hồ sơ chiếm tỷ lệ 0,003%.

Để nâng cao hiệu quả giám sát từ xa, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã mở rộng phạm vi giám sát trên các nội dung: Từ chối nhiều lần, chênh lệch số học giữa chứng từ chuyển tiền và bảng kê thanh toán, tạm ứng; Tên hoặc tài khoản trên chứng từ chuyển tiền không khớp với chứng từ trên lệnh thanh toán đi ngân hàng; Chứng từ thanh toán trùng, thanh toán nhiều lần cho một hóa đơn dịch vụ hoặc một nhiệm vụ chi… Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã thường xuyên gửi văn bản cho các đơn vị SDNS để cảnh báo rủi ro, các biện pháp phòng ngừa, khắc phục. Kết quả đã giúp cho các đơn vị SDNS phát hiện các sai sót, các rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, đảm bảo an toàn tiền và tài sản của Nhà nước.

KBNN Nghệ An cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Ảnh: P.V

Năm 2024, số hồ sơ chênh lệch số học giữa chứng từ chuyển tiền và bảng kê thanh toán, tạm ứng là 26 hồ sơ (Năm 2023 là 58 hồ sơ); Số hồ sơ tên/tài khoản trên chứng từ chuyển tiền không khớp với chứng từ trên lệnh thanh toán đi ngân hàng là 1 hồ sơ (Năm 2023: 6 hồ sơ); Chứng từ thanh toán trùng, thanh toán nhiều lần cho một hóa đơn dịch vụ hoặc một nhiệm vụ chi: 37 hồ sơ (Năm 2023 là 74 hồ sơ). Như vậy, số liệu các tiêu chí được giám sát qua 2 năm đã giảm rất nhiều cho thấy đây là tín hiệu tích cực trong công tác phối hợp giữa Kho bạc Nhà nước và đơn vị SDNS. Đặc biệt, trong năm 2024, thông qua công cụ giám sát từ xa, các đơn vị sử dụng ngân sách đã rà soát và nộp ngân sách Nhà nước gần 912 triệu đồng.

Bà Trần Thị Mai Phương - Phó trưởng Phòng phụ trách phòng Thanh tra – kiểm tra cho biết: “Thông qua công cụ giám sát từ xa đã nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo quy định, đáp ứng yêu cầu mô hình 3 không “không trễ hẹn, không gây phiền hà, không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần”. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác kiểm soát chi, hạn chế sai sót, vi phạm. Bên cạnh đó, công cụ giám sát từ xa đã giúp Kho bạc Nhà nước Nghệ An nhận diện được các rủi ro, đưa ra các biện pháp phòng ngừa, cảnh báo đến các đơn vị và hướng dẫn khắc phục kịp thời”.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Kho bạc Nhà nước Nghệ An luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương. Thông qua công tác giám sát từ xa, mỗi cán bộ, công chức đã chủ động nghiên cứu văn bản, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện kỹ năng giao tiếp với tinh thần phục vụ nhân dân, hướng tới sự hài lòng của khách hàng.