Pháp luật Diễn tập phương án phòng, chống đột nhập tại Kho bạc Nhà nước Nghệ An Thực hiện chương trình công tác năm 2024 của Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) – Công an tỉnh Nghệ An, ngày 23/7, Đại đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu số 01 phối hợp với Tổ bảo vệ chuyên trách Kho bạc Nhà nước Nghệ An tổ chức diễn tập phương án chống đột nhập tại trụ sở Kho bạc Nhà nước Nghệ An.

Tham dự buổi diễn tập có các đồng chí lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An, lãnh đạo Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An, toàn bộ chiến sĩ đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu số 01, các đồng chí bảo vệ chuyên trách và cán bộ, công chức của Kho bạc Nhà nước Nghệ An.

Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An phát biểu tại buổi diễn tập phương án chống đột nhập tại trụ sở Kho bạc. Ảnh: P.V



Đại diện Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi diễn tập. Ảnh: P.V



Theo tình huống giả định: Lợi dụng thời tiết xấu, điều kiện quan sát hạn chế, 1 đối tượng đã đột nhập vào tòa nhà 5 tầng để trộm cắp tài sản. Thời gian vào hồi 22 giờ 30 phút. Địa điểm xảy ra tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An.





Nhờ triển khai đồng bộ kịp thời các biện pháp nghiệp vụ vây bắt, nên cuộc đột nhập đã được các đồng chí công an mật phục và bảo vệ bắt giữ. Ảnh: P.V



Với tình huống giả định sát thực tiễn, Đại đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu số 01 và Tổ bảo vệ chuyên trách Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra, bảo đảm yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trong suốt quá trình diễn tập.

Nhờ triển khai đồng bộ kịp thời các biện pháp nghiệp vụ vây bắt, nên cuộc đột nhập đã được các đồng chí Công an mật phục và bảo vệ bắt giữ, lập biên bản, đồng thời báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Buổi diễn tập nhằm huấn luyện, thực hành thành thạo kỹ thuật xử lý các tình huống, đảm bảo giải quyết nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, nhằm nâng cao nhận thức cho lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, cán bộ, công chức và bảo vệ Kho bạc Nhà nước về nguy cơ xảy ra tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật và các loại tội phạm khác đe dọa an toàn, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự cũng như chính trị tại mục tiêu. Bên cạnh đó, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa 2 lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, bảo vệ chuyên trách với các lực lượng khác trong việc tổ chức bảo vệ mục tiêu và giải quyết tốt các tình huống xảy ra tại mục tiêu.

Buổi diễn tập nhằm huấn luyện, thực hành thành thạo kỹ thuật xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo giải quyết nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Ảnh: P.V