Kinh tế Ngăn chặn hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc dịp cận Tết ở Nghệ An Dịp cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc ở địa bàn Nghệ An có dấu hiệu gia tăng. Các lực lượng chức năng đang phối hợp, tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm, nhằm bảo đảm ổn định.

Nhận diện thủ đoạn mới

Lực lượng chức năng kiểm tra 1 cửa hàng điện thoại. Ảnh: PV

Gần Tết Nguyên đán là thời điểm các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng của Nghệ An đã liên tiếp phát hiện các vụ buôn bán pháo trái phép, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, tuy nhiên, thời điểm giáp Tết ở địa bàn Nghệ An không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Như mới đây, ngày 26/12, Đội QLTT số 8 – Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã kiểm tra, xử lý 2 cơ sở vi phạm hàng hóa không rõ nguồn gốc tại huyện Thanh Chương. Cụ thể; kiểm tra hộ kinh doanh điện thoại di động có địa chỉ tại khối 4, thị trấn Thanh Chương, phát hiện tại cửa hàng bán 60 màn hình cảm ứng điện thoại Android không rõ nguồn gốc xuất xứ, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, ngành chức năng đã xử phạt 16,2 triệu đồng.

Cùng ngày, kiểm tra tại cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm có địa chỉ tại khối 2A, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, phát hiện cơ sở này kinh doanh 200 gói mặt nạ dưỡng da không rõ nguồn gốc xuất xứ, ngành chức năng đã xử phạt 4,1 triệu đồng.

Cán bộ quản lý thị trường kiểm tra mặt hàng thực phẩm. Ảnh: PV

Cũng cuối tháng 12/2024, Đội QLTT số 6 phối hợp với Công an phường Hòa Hiếu - Công an thị xã Thái Hòa kiểm tra Công ty cổ phần thực phẩm Tứ Phương, tại Tân Phú, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, phát hiện tại cơ sở này đang bảo quản trong tủ đông 20 kg xúc xích không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ngành chức năng đã xử phạt 3 triệu đồng.

Đội QLTT số 8 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông – Công an huyện Thanh Chương tiến hành kiểm tra ô tô biển kiểm soát: 37C-549.96 do ông P.V.D - địa chỉ tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, điều khiển, đoàn kiểm tra phát hiện 102 hộp kẹo các loại, toàn bộ hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, ngành chức năng đã xử phạt 8 triệu đồng.

Ngành chức năng kiểm tra xúc xích không rõ nguồn gốc ở thị xã Thái Hòa. Ảnh: PV

Các đối tượng thường dùng thủ đoạn cũ như khai sai tên hàng, chủng loại, số lượng, xuất xứ, trị giá hàng hóa... các đối tượng buôn lậu sử dụng phương thức, thủ đoạn mới, như không khai báo, khai không đúng với thực tế hàng hóa, che giấu nguồn gốc.

Chưa kể các đối tượng còn lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, trang mạng xã hội, chuyển phát nhanh, bưu điện để mua bán, vận chuyển, trà trộn hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng… Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là quần áo, giày dép, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phụ tùng ô tô...

Ngành chức năng phát hiện thu giữ 1 vụ pháo nổ trái phép ở huyện Diễn Châu. Ảnh: PV

Tràn lan hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc

Những ngày cận Tết Nguyên đán, tại địa bàn thành phố Vinh, các cửa hàng quần áo, dày dép khá nhộn nhịp. Quan sát tại một cửa hàng dày tại khu vực chợ Vinh chúng tôi thấy ở đây hầu hết đều được bày bán hàng nhái thương hiệu nổi tiếng thế giới như hãng Adidas, Nike, Adidas được bày bán công khai với giá rẻ bất ngờ, chỉ từ 250.00 - 300.000 đồng/đôi.

Và chủ cửa hàng cũng không ngần ngại cho biết, đây toàn bộ là những sản phẩm hàng nhái, hàng fake các thương hiệu nổi tiếng. Cũng tại chợ Vinh hàng quần áo nhái hàng hiệu Gucci, Louis Vuitton với giá siêu rẻ chỉ 250.000-230.000 đồng/cái…

Mặt hàng dày ở chợ Vinh hầu hết không có nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Văn Trường

Thời điểm này, dọc đường gần khu vực chợ Vinh có khá nhiều hàng đèn lồng, đèn led, đèn nháy trang trí Tết. Tìm mua một dây đèn nháy dài 4,5 m chỉ có giá 35.000 đồng, càng phối nhiều màu, giá càng cao. Ngoài ra còn có đèn lồng, đèn hình ngôi sao, quả chuông, trái tim. Đặc điểm chung của những sản phẩm này không có thông tin về sản phẩm. Theo một số dân buôn trong nghề cho biết thêm; Hàng trôi nổi, giá rẻ nhưng rất nhanh hỏng và dễ cháy.

Dọc đường Trần Phú, thành phố Vinh có khá nhiều hàng chuyên bán rượu thấy khá đa dạng các dòng Chivas 18, Gold Label, SingLeTo, giá cả đa dạng từ 800.000 – 1,6 triệu đồng/chai. Theo một người bán hàng tại đây cho biết, hàng ở đây tất cả đều là hàng xách tay. Điều này đồng nghĩa với việc không có các loại hóa đơn chứng từ có thể làm căn cứ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Có thể thấy, tâm lý chung là người tiêu dùng rất ưa chuộng hàng xách tay, trong đó có mặt hàng rượu ngoại để làm quà biếu dịp Tết.

Rượu ngoại được bán tại địa bàn thành phố Vinh chủ yếu hàng xách tay không có nguồn gốc. Ảnh: Văn Trường

Tìm về chợ Hiếu, thị xã Thái Hòa, tại đây có nhiều mặt hàng phụ kiện thời trang, túi xách, mũ, dép, đều giả mạo các nhãn hiệu Gucci, Chanel, LV, Hermes, Dior, Valentino, Ferragamo, Louboutin, Polo, Calvin Klein.

Người bán hàng lý giải: Túi xách hàng nhái thương hiệu Dior giá 350.000 -500.000 đồng/chiếc, chủ yếu nhập hàng (Trung Quốc) trong khi hàng thật 10-15 triệu đồng/chiếc.

Ông Nguyễn Hồng Phong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết: Vào dịp giáp Tết hàng từ khắp các nơi cung ứng về Nghệ An khá nhiều, nhu cầu tiêu thụ lớn. Đây cũng là thời điểm các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái phức tạp. Các hành vi vi phạm chủ yếu vận chuyển trái phép pháo nổ, các mặt hàng tiêu dùng, hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm các quy định về giá, không niêm yết giá bán hàng hóa.

Mặt hàng ví da nhái thương hiệu khác ở thị xã Thái Hòa. Ảnh: Văn Trường

Một số lĩnh vực mới như việc lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, thương mại điện tử để buôn bán các loại hàng hóa vi phạm, gian lận thương mại qua các sàn giao dịch điện tử, các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo… gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc truy vết, xác định chính xác địa chỉ thực tế, tiến hành kiểm tra, kiểm soát theo quy định.

Tăng cường các giải pháp phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại

Ông Nguyễn Hồng Phong - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết thêm: Để tăng cường các giải pháp phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn Nghệ An, nhất là vào thời điểm dịp Tết Nguyên đán, ngành chức năng Nghệ An gồm Cục Quản lý thị trường, Công an, Bộ đội Biên phòng và các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đầu cơ găm hàng, niêm yết giá, thương mại điện tử, kinh doanh, vận chuyển.

Hàng áo nhái thương hiệu khác ở huyện Diễn Châu. Ảnh: Văn Trường

Theo đó, ngành chức năng tiếp tục tập trung thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chú trọng kiểm tra lĩnh vực thương mại điện tử; quản lý thị trường vàng, mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu; việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.

Các địa phương xác định tuyến, địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm để xây dựng phương án kiểm tra, kiểm soát thị trường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các công chức trong đội. Tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm vi phạm hành chính đối với những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp giáp Tết Nguyên đán như: thuốc lá, rượu, bia, nước giải khát, đường cát, thực phẩm, hàng điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép, gia súc, gia cầm, các sản phẩm chế biến từ gia súc, gia cầm, pháo nổ, pháo hoa các loại.

Nhiều đèn lồng, đèn nháy ở thành phố Vinh không có nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: PV

Đặc biệt, kiểm soát hàng hóa kinh doanh trên môi trường trực tuyến như sàn thương mại điện tử, website, các mạng xã hội như Facebook, TikTok. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm.

Chú trọng kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân dịp Tết.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng có liên quan và chính quyền địa phương thường xuyên rà soát, kiểm tra trên khâu lưu thông, các kho hàng, bến bãi, điểm tập kết hàng hóa, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ chuyên doanh, chợ dân sinh, các tuyến phố buôn bán, các cơ sở sản xuất, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm...

Giáp Tết hàng hóa đưa về chợ Vinh ngày càng nhiều. Ảnh: Văn Trường

Thực hiện ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng; kiểm tra đối với những cơ sở kinh doanh đã ký cam kết và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Ngoài việc tăng cường các giải pháp chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại của lực lượng chức năng, người tiêu dùng chỉ nên mua hàng hoá ở các cơ sở kinh doanh có địa chỉ rõ ràng, kiểm tra xuất xứ mã vạch để xác định nguồn gốc các loại hàng hóa, kiên quyết tẩy chay hàng không rõ nguồn gốc.