Thời sự Nâng cao nhận thức của người dân trong đấu tranh với hàng kém chất lượng, hàng giả, không rõ xuất xứ Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh, chính người dân là lực lượng quan trọng hàng đầu, quan trọng nhất trong công cuộc phòng, chống vận chuyển, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sáng 11/7, Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm; phòng, chống và xử lý các hành vi vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ; quy hoạch, chuyển đổi mô hình, đầu tư xây dựng, kinh doanh, khai thác, quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa, điều hành kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Thành Cường

Vấn đề thời sự, liên quan mật thiết đến

đời sống người dân

Qua chất vấn, đã có 16 đại biểu HĐND tỉnh đặt câu hỏi chất vấn, các câu hỏi cơ bản đúng trọng tâm, rõ ràng, tranh luận mang tính xây dựng để làm rõ vấn đề. Không khí chất vấn diễn ra trách nhiệm, sôi nổi, thẳng thắn.

Giám đốc Sở Công Thương Phạm Văn Hóa nắm tương đối chắc lĩnh vực, nội dung ngành phụ trách; đã trả lời cầu thị, trách nhiệm những ý kiến đại biểu HĐND tỉnh; đồng thời, phân tích khá rõ nguyên nhân, viện dẫn các văn bản quy phạm pháp luật, đề ra các giải pháp trước để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đại biểu Nguyễn Công Văn (đơn vị Nghi Lộc) nêu thực trạng quy hoạch và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các đơn vị: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh đã phối hợp trả lời các câu hỏi; và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã phát biểu, cung cấp thông tin, báo cáo với kỳ họp, cũng như giải trình những vấn đề liên quan mà đại biểu nêu.

Trên cơ sở báo cáo và diễn biến phiên chất vấn về nội dung này, thay mặt chủ tọa, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã kết luận và nhấn mạnh 3 thành tố: An toàn thực phẩm, hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc; đầu tư xây dựng, kinh doanh, khai thác, quản lý chợ là những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống, sức khỏe của người dân.

Giám đốc Sở Công Thương trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Đây là vấn đề thời sự, gắn với cuộc sống hằng ngày, đời sống sinh hoạt của người dân. Song đây cũng là việc khó, khá phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với quản lý Nhà nước, đối với các cơ quan chức năng và đối với người dân.

Hiện nay, hàng hóa rất nhiều chủng loại, nhiều sản phẩm. Đất nước đang khuyến khích sản xuất để tạo ra nhiều của cải, vật chất cho xã hội nên công tác quản lý là rất khó. Tỉnh Nghệ An có địa bàn rộng, độ mở giao thương lớn, địa hình phức tạp, thành phần nhân dân đa dạng... đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận nội dung chất vấn về công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm; phòng, chống và xử lý các hành vi vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ; quy hoạch, chuyển đổi mô hình, đầu tư xây dựng, kinh doanh, khai thác, quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Đời sống và nhận thức của nhân dân chưa đồng đều; cộng với văn hóa, thói quen tiêu dùng của người dân là tiện lợi, chưa quan tâm nhiều đến xuất xứ, hóa đơn, thủ tục, chất lượng hàng hóa... từ đó, tạo kẽ hở để các đối tượng lợi dụng tung các hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ xuất xứ ra thị trường.

Có những đối tượng có hành vi che giấu các cơ quan chức năng để thực hiện các hành vi sai trái, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, xã hội.

Giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Hồng Quang trả lời chất vấn. Ảnh: Thành Cường

Trong thời gian qua, với điều kiện đặc thù của tỉnh, các cơ quan chức năng đã vào cuộc tích cực và đạt những kết quả trên các mặt công tác, nhất là trong công tác phòng, chống buôn lậu, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại.

Tuy nhiên, qua phiên chất vấn, bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý cũng đánh giá, công tác tuyên truyền chưa đến nơi, chưa tạo ra được sự lan tỏa, chưa thay đổi được văn hóa tiêu dùng của người dân và cộng đồng, chưa trở thành tuyên chiến đối với hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là khu vực dân trí và điều kiện sống thấp hơn.

Đại biểu Trần Thị Khánh Linh mang những hàng hóa không rõ nguồn gốc làm dẫn chứng tại phiên chất vấn sáng 11/7. Ảnh: Thành Cường

Công tác kiểm soát, thanh tra, kiểm tra, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật trong bảo đảm an toàn thực phẩm, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả và gian lận thương mại, nhất là mua bán trên không gian mạng, tại các chợ truyền thống có lúc, có nơi chưa nghiêm.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng cấp tỉnh với các địa phương để phân định rõ trách nhiệm trên địa bàn, lãnh đạo, chỉ đạo vẫn còn những lỗ hổng, có thể có việc còn đùn đẩy, chưa chặt chẽ

Việc tiếp cận, chuyển đổi mô hình kinh doanh chợ và có cơ chế, chính sách từ việc quy hoạch, kêu gọi nguồn lực xã hội để đầu tư vào khu vực chợ, nhất là chợ truyền thống, chợ khu vực nông thôn đang hạn chế rất lớn.

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân

Trước khó khăn, hạn chế, trước bối cảnh chung đó, trong thời gian tới, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các cấp, địa phương quan tâm nghiên cứu, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 3 lĩnh vực trên, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật sát với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Gắn liền đó là tăng cường tuyên truyền, phổ biến, vận động, thuyết phục cộng đồng và người dân, đây là giải pháp quan trọng trong vấn đề này. Qua đó, nâng cao nhận thức của nhân dân, nói không với thực phẩm bẩn, nói không với hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ...

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Chính người dân là lực lượng quan trọng hàng đầu, quan trọng nhất để thực hiện công cuộc phòng, chống vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh, tăng cường kiểm soát, thanh tra, kiểm tra, đấu tranh, mạnh tay hơn, quyết liệt hơn trong công tác phòng, chống và xử lý các hành vi vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Mặt khác, đẩy mạnh xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm sạch, an toàn, chất lượng ra thị trường. Kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào trong sản xuất, kinh doanh; tăng cường liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn để cung ứng ra thị trường.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Tích cực thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hang Việt Nam”, kích cầu tiêu dùng nội địa và cung cấp thông tin cho người dân về sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt, các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý cũng đề nghị tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp sản xuất với các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ; đẩy mạnh liên kết trong chuỗi cung ứng, gắn với các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, hàng hóa.

Nhấn mạnh chợ là vấn đề lớn, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị tăng cường kêu gọi đầu tư xây dựng chợ, đặc biệt là chợ đầu mối; nghiên cứu cơ chế, chính sách, xây dựng hạ tầng, tích cực giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, vận động người dân.

Các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ quản lý chợ. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ sở trong công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm; phòng, chống và xử lý các hành vi vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ; quy hoạch, chuyển đổi mô hình, kinh doanh, khai thác chợ.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh căn cứ kết luận phiên chất vấn, lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện tốt kết luận và các nội dung các lãnh đạo sở liên quan đã nêu, cam kết. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung này.