Thời sự Cần rà soát, quy hoạch lại các chợ ở Nghệ An theo quy chuẩn mới Ý kiến một số đại biểu HĐND tỉnh bày tỏ lo ngại khi nhiều chợ không phù hợp với quy chuẩn mới và nguy cơ cháy nổ cao tại các chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại phiên chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Công Thương liên quan đến quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phòng, chống và xử lý các hành vi vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ; quy hoạch, chuyển đổi mô hình, đầu tư xây dựng, kinh doanh, khai thác, quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ý kiến một số đại biểu bày tỏ băn khoăn trước thực trạng đáng lo ngại, bất cập trong công tác quy hoạch và nguy cơ cháy nổ tại các chợ trên địa bàn.

Đại biểu Nguyễn Duy Cần (đơn vị TP Vinh) nêu thực trạng quy hoạch và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Liên quan đến nội dung này, đại biểu Nguyễn Duy Cần (đơn vị TP Vinh) nêu thực trạng quy hoạch và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp triển khai quy hoạch chợ theo quy hoạch của tỉnh đã được phê duyệt.

Làm rõ nội dung đại biểu Nguyễn Duy Cần quan tâm, đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Chợ là một thành tố gắn với quy hoạch đô thị nói chung và mạng lưới chợ trên địa bàn toàn tỉnh gắn với quy hoạch tỉnh.

Trong quá trình quy hoạch vùng, quy hoạch chung không gian phát triển đô thị, quy hoạch phân khu các đô thị, ngành Xây dựng luôn chú trọng tới công tác quản lý về đô thị và không gian phát triển đô thị.

Trong đó, các đô thị đều có điểm quy hoạch chợ cho người dân trên cơ sở hiện trạng hệ thống chợ đã có. Thực trạng địa điểm, vị trí để quy hoạch chợ trước đây và cũng như hiện nay là các địa điểm có lợi thế về thương mại.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Vũ Tuấn Dũng trao đổi về công tác quy hoạch chợ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu: "Ngành xây dựng rất mong sắp tới sau khi có hướng dẫn sửa đổi Nghị định 23 của Chính phủ sẽ có hướng rõ về quy trình đấu thầu các chợ truyền thống, đặc biệt liên quan đến đấu thầu tài sản công. Từ đó, các địa phương sẽ tháo gỡ được khó khăn trong quy hoạch chợ; đồng thời giải quyết được lợi ích nhà đầu tư với lợi ích xã hội và người dân ở các vị trí này".

Làm rõ ý kiến phản ánh về nguy cơ cháy nổ cao tại các chợ trên địa bàn tỉnh, Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An bày tỏ đồng tình với ý kiến của đại biểu.

Theo Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Công an tỉnh xác định rõ, nguy cơ cháy chợ và cháy nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh rất lớn. Công an tỉnh đã tập trung nhiều giải pháp để chỉ đạo quyết liệt ngăn ngừa các vụ cháy.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm rõ thêm về công tác phòng, chữa cháy tại chợ trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thành Cường

Về các giải pháp phòng ngừa cháy chợ, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã kiểm tra 100% chợ quản lý.

" Kết quả kiểm tra cho thấy bên cạnh ưu điểm, tồn tại còn nhiều, trong đó khó khăn vướng mắc tồn tại lớn nhất hiện nay là các điều kiện quy chuẩn mới, bởi vì đặc thù của chợ vừa mang tính thương mại, nhưng là văn hóa tồn tại lâu đời. Do đó, có nhiều chợ không phù hợp với quy chuẩn mới theo Quy định 06 của Bộ Xây dựng, phát sinh nhiều vấn đề bất cập, khó khăn. Qua kiểm tra đã chấn chỉnh, tuy nhiên để khắc phục vấn đề này đòi hỏi cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là phải quy hoạch, xây dựng lại các chợ không đảm bảo quy chuẩn"- Đại tá Trần Ngọc Tuấn cho biết.

Trong thời gian qua, lực lượng Công an đang tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhất là các các đồng chí ban quản lý chợ; tuyên truyền cho người dân. Công an đã tập huấn nhiều lần, tổ chức diễn tập các tình huống nguy cơ xảy ra cháy tại các chợ và khi tình huống phải xử lý như thế nào. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa xảy ra vụ cháy chợ nào lớn gây thiệt hại về người.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đề xuất giải pháp trong thời gian tới: Sở Công Thương cần tham mưu cho UBND tỉnh rà soát lại các chợ trên địa bàn để có giải pháp làm sao quy hoạch phù hợp với tình hình mới, đảm bảo quy chuẩn của Bộ Xây dựng đưa ra.

Đối với lực lượng Công an sẽ phối hợp với ban, ngành, các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung kiểm tra phát hiện ra những khó khăn, vướng mắc, các tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy. Cùng đó, tiếp tục đưa ra một số mô hình, quy trình khi cháy xảy ra thì xử lý như thế nào để áp dụng hiệu quả ở các chợ trên địa bàn tỉnh.