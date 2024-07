Thời sự HĐND tỉnh Nghệ An thông qua 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 Chiều 11/7, tại Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 với 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Dự phiên làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh thuộc 21 tổ đại biểu và các đại biểu khách mời. Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: Thành Cường HĐND tỉnh tán thành nội dung đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 được nêu trong các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các cơ quan của HĐND tỉnh. Nghị quyết đánh giá: Trong 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện gặp nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh đó, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, có sự chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các ngành, lĩnh vực. Các đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Thành Cường

Nổi bật, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 6,76%; thu ngân sách ước thực hiện 11.897 tỷ đồng, đạt 74,8% dự toán; thu hút đầu tư tiếp tục đạt được kết quả khá tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự, an toàn xã hội ổn định. Hoạt động đối ngoại được triển khai hiệu quả.