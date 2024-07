Thời sự Quyết liệt xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 137 của Quốc hội về một số cơ chế đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang cho biết, tỉnh đang xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 137 của Quốc hội bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Từng nhiệm vụ trong Nghị quyết sẽ được giao cho các cấp, ngành liên quan triển khai thực hiện.

Trong phiên chất vấn sáng 11/7, Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVIII, đại biểu Lê Thị Kim Chung (Quỳnh Lưu) đã có câu hỏi mở rộng về vấn đề mang tính "thời sự" được cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Nghệ An quan tâm.

Đại biểu Lê Thị Kim Chung (đơn vị Quỳnh Lưu) phát biểu tại phiên chất vấn. Ảnh: Thành Cường

Theo đại biểu Lê Thị Kim Chung, Quốc hội thông qua 2 Nghị quyết đặc thù cho tỉnh Nghệ An: Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An và Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Trong đó, Nghị quyết 137 được Quốc hội thông qua ngày 26/6/2024 tại Kỳ họp thứ 7 với 14 cơ chế chính sách về tài chính, ngân sách, đầu tư, đô thị, tài nguyên và tổ chức bộ máy. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 và được thực hiện trong 5 năm với mục tiêu là Nghệ An phát triển hơn trong thời gian tới.

"Đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh cho biết việc triển khai nhiệm vụ quan trọng này như thế nào để tỉnh thực hiện hiệu quả các cơ chế đặc thù này, đưa Nghệ An phát triển vượt bậc trong thời gian tới"- đại biểu Lê Thị Kim Chung nêu câu hỏi.

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời làm rõ nội dung đại biểu quan tâm. Ảnh: Thành Cường

Làm rõ nội dung đại biểu Lê Thị Kim Chung đặt vấn đề, đồng chí Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An được Quốc hội ban hành ngày 4/7/2024.

Nghị quyết xác định thời hạn có 5 năm nên tỉnh rất quyết liệt tập trung chỉ đạo triển khai. Theo đó, trước khi Quốc hội chưa ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh giao cho các sở, ngành xây dựng các phương án để khi Nghị quyết được ban hành sớm được triển khai.

Nghị quyết 137 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, do đó, tỉnh Nghệ An có thời gian từ nay đến cuối năm 2024 để xây dựng triển khai các nội dung để thực hiện. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết. Trên tinh thần chi tiết từng điều, từng nhiệm vụ trong Nghị quyết sẽ được giao cho các cấp, ngành liên quan triển khai thực hiện.

Không phải có Nghị quyết là thực hiện được ngay mà cần phải có các hướng dẫn của Chính phủ, bộ, ngành. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết để thực hiện Nghị quyết này. Do đó, chúng tôi đang tập trung xây dựng, cố gắng trong tháng 7/2024 sẽ hoàn thành kế hoạch tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành triển khai.

"Bước thứ nhất là tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch, trong đó đó giao cho các sở, ngành, địa phương liên quan, đặc biệt là các Nghị quyết liên quan đến cơ chế đặc thù, cơ chế chính sách, liên quan đến nguồn lực sẽ được làm rất kỹ để làm sao trong năm tài chính 2025 và giai đoạn đầu tư công 2026-2030 vận hành được cơ chế chính sách. Ngoài ra, các cơ chế chính sách liên quan đến ví dụ như khai thác quỹ đất thì phải có hướng dẫn của các bộ, ngành. Do đó, tỉnh Nghệ An sẽ tập trung phối hợp với các bộ, ngành để có các hướng dẫn triển khai nội dung này.

Cố gắng tập trung trong năm 2024 này, UBND tỉnh sẽ hoàn thành tất cả các hướng dẫn không để các vướng mắc, phấn đấu tháng 1/2025 triển khai Nghị quyết vào cuộc sống có hiệu quả nhất"- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Thành Cường

Sau khi có kế hoạch triển khai, tỉnh sẽ tập trung quán triệt nội dung của Nghị quyết đến tận cơ sở để cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đây là Nghị quyết liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng được thụ hưởng, nhiều vấn đề cần triển khai.

Làm rõ thêm nội dung này, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: Chúng ta vui mừng Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 137 về bổ sung thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Nghệ An.

Cùng một lúc, tỉnh Nghệ An thực hiện 2 Nghị quyết của Quốc hội đó là Nghị quyết 36 từ năm 2021 và Nghị quyết 137 về các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Nghị quyết 137 cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Nghệ An nhưng thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

"Quốc hội đã ban hành Nghị quyết, tỉnh cần ban hành kế hoạch triển khai. Tuy nhiên, dưới Nghị quyết của Quốc hội là các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương thì tỉnh mới triển khai được. Do đó, UBND tỉnh và các sở, ngành cần tiếp tục "đeo bám" các bộ, ngành, các cơ quan Trung ương liên quan để các cơ quan này sớm ban hành Thông tư, có hướng dẫn giúp cho tỉnh triển khai các cơ chế chính sách này. Đồng thời, phải "đeo bám" đề xuất với các bộ, ngành đề nghị với Chính phủ có cơ chế, chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Chính phủ để tỉnh có thêm điều kiện phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh của tỉnh khi triển khai Nghị quyết" - đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh.