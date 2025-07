Xây dựng Đảng Đảng bộ Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030 Chiều 5/7, Đảng bộ Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ. Ảnh: Hồng Phong

Đảng bộ Thuế tỉnh Nghệ An hiện có 18 tổ chức đảng trực thuộc, với 760 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp. Đảng bộ đã hoàn thành 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Hồng Phong

Nhiệm kỳ qua, ngành Thuế tỉnh Nghệ An đã nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý thuế. Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các mặt quản lý thuế, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và người nộp thuế. Hoàn thiện cải cách hành chính đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Nhờ vậy mà số thu nội địa năm 2024 tăng 43% so với năm 2020.

Các đồng chí chủ trì Đại hội. Ảnh: Hồng Phong

Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Ảnh: Hồng Phong

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Thuế tỉnh Nghệ An đã đạt được. Trong nhiệm kỳ tới đồng chí yêu cầu Đảng bộ Thuế tỉnh bám sát các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội đã đề ra. Phát huy tối đa sức mạnh tập thể để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thắng lợi mục tiêu thu ngân sách của tỉnh Nghệ An năm 2025 và những năm tiếp theo. Quản lý tốt nguồn thu và giảm tình trạng nợ đọng thuế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Thuế tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồng Phong

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về việc chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội cũng đã ra mắt Ban Chấp hành khóa mới gồm 11 đồng chí.