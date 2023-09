Đảng đoàn Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Nghệ An và Chính phủ để xây dựng cơ chế, chính sách mới cho tỉnh

Sáng 16/9, tại thành phố Vinh, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Trung tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hoàng Đăng Quang - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo Quân khu IV; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ; Tổ tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Tại Nghị quyết số 39-NQ/TW, Bộ Chính trị giao Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo rà soát, ban hành bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù để vừa tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Đảng đoàn Quốc hội nhận thức rằng, việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị cần phải xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn kết chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, trong đó có Nghị quyết số 26 -NQ/TW và các văn kiện khác của Đảng có liên quan trực tiếp; Chương trình hành động của tỉnh Nghệ An còn phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; đồng thời, Chương trình hành động Nghị quyết của Bộ Chính trị còn có thể điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, qua theo dõi và rà soát cho thấy, dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39 - NQ/TW có 18 nhiệm vụ, đề án; trong đó, có 2 nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đó là, Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh, dự kiến trong năm 2024; Đề án bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An dự kiến trình Quốc hội quý III/2024, xem xét thông qua vào kỳ họp cuối năm 2024.

Theo đó, tháng 11/2021, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 36/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Qua gần 2 năm thực hiện, Nghị quyết số 36 đang được địa phương và các bộ, ngành tích cực phối hợp và đã có kết quả bước đầu.

Nay theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, Bộ Chính trị giao Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo rà soát, ban hành bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù để vừa tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội, vừa thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, ngoài các cơ chế, chính sách đặc thù trong các lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước, phân cấp quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, lâm nghiệp đã được quy định trong Nghị quyết số 36, cần phải bổ sung, thể chế hóa các cơ chế, chính sách mà Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra trên các lĩnh vực như: cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo; cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về kinh tế, văn hóa, xã hội; cơ chế, chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các nhà khoa học, doanh nhân về làm việc, kinh doanh, đầu tư tại Nghệ An.

“Các cơ chế, chính sách cần thể chế hóa trong Nghị quyết của Quốc hội phải được xác định rất cụ thể, trên cơ sở kết quả sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 36 của Quốc hội và các chính sách đã được Quốc hội cho phép áp dụng thí điểm đối với một số tỉnh, thành phố khác để có thể vận dụng cho Nghệ An”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng thời cho biết, cơ chế, chính sách mới cần phù hợp với tầm nhìn mới, tư duy đột phá, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của Nghệ An hiện nay và những năm tới.

Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Khắc Định đề nghị, cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An khẩn trương, chủ động tổ chức nghiên cứu, đề xuất, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan Trung ương, nhất là Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giúp xây dựng nghị quyết, đề án, tờ trình, dự thảo văn bản báo cáo Chính phủ xem xét để trình Quốc hội, cố gắng thực hiện trong thời gian nhanh nhất, thực hiện có hiệu quả nhất.

Đảng đoàn Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An, với các bộ, Ban Cán sự Đảng Chính phủ trong quá trình chuẩn bị, với tinh thần chuẩn bị “từ sớm, từ xa” nhằm xây dựng văn bản có chất lượng, tạo sự đồng thuận cao khi Quốc hội thông qua.

“Đảng đoàn Quốc hội có thể bố trí họp trước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để góp ý dự thảo nghị quyết và hồ sơ”, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, đồng thời, đề nghị địa phương và Chính phủ phấn đấu trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 7 vào tháng 5/2024, thay vì vào kỳ họp cuối năm 2024 của Quốc hội.

Về phương án xây dựng Nghị quyết, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định gợi mở: Ngoài việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36 của Quốc hội thì nghiên cứu thêm phương án là xây dựng nghị quyết riêng của Quốc hội bổ sung cơ chế, chính sách đặc thù tỉnh Nghệ An để thể chế hóa Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đối với xây dựng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết điều chỉnh địa giới hành chính TP. Vinh, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Đảng đoàn Quốc hội phân công Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm đầu mối phối hợp với Nghệ An và các bộ trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ và tổ chức thẩm tra, bảo đảm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời xem xét quyết định trong 6 tháng đầu năm 2024.

Trong quá trình thực hiện, đồng chí đề nghị Nghệ An cần kết hợp chẽ theo đúng tinh thần nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh khá như mong muốn của Bác Hồ kính yêu là trách nhiệm của cả nước và trước hết là vinh dự, trách nhiệm của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An; đồng thời, cũng là trách nhiệm của Quốc hội. Chúng tôi đề nghị tỉnh Nghệ An chủ động hơn nữa trong việc tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành bạn trong và ngoài khu vực; đồng thời, đề nghị Chính phủ, các bộ, ban, ngành của Trung ương, các địa phương trong vùng và trong cả nước tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ với Nghệ An; tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, khẩn trương đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị đi vào thực hiện, tạo động lực mới, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững, toàn diện của tỉnh Nghệ An, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ và cả nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định