Pháp luật Đăng ký xe tại xã, người dân Nghệ An không còn phải đi xa, được chọn bất kỳ nơi nào làm thủ tục

Lực lượng Công an xã ở Nghệ An hiện đang trực tiếp thực hiện việc đăng ký ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng ngay tại cấp xã, tạo thuận lợi cho người dân và các tổ chức trong quá trình làm thủ tục. Đây cũng là dịch vụ công đầu tiên của Bộ Công an có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7, cùng với việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Theo quy định mới, người dân có thể đăng ký phương tiện tại bất kỳ Công an xã, phường nào, thay vì bị giới hạn theo khu vực như trước đây.

Hồ sơ nhanh gọn

Tại xã Tiền Phong, những ngày qua, không khí làm việc tại Công an xã trở nên bận rộn hơn thường lệ khi người dân đến làm thủ tục đăng ký phương tiện. Theo ghi nhận, việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ được lực lượng Công an xã thực hiện nhanh chóng, chính xác và đúng quy trình.

“ Từ ngày 1/7 đến nay, tại Công an xã Tiền Phong đã tiếp nhận và hoàn tất nhiều trường hợp đăng ký phương tiện. Cụ thể, đã có 2 trường hợp làm thủ tục cấp đổi, 1 trường hợp đăng ký mới và đã hoàn thành việc trả đăng ký cho người dân. Ngoài ra, có 3 trường hợp đang trong quá trình chờ phôi in đăng ký và cấp biển số, gồm 2 xe ô tô (1 cấp đổi, 1 đăng ký mới toàn trình) và 1 xe mô tô. Các hồ sơ này đều đã được hiệu chỉnh và hoàn thành thủ tục theo quy định. Thiếu tá Lương Tuấn Minh - Trưởng Công an xã Tiền Phong

Người dân làm thủ tục đăng ký xe tại Công an xã Tiền Phong. Ảnh: Đ.C

Sự thay đổi trong cách thức đăng ký xe ngay tại địa phương đã tạo ra nhiều tiện ích rõ rệt với người dân. Chị Nguyễn Thị Mai - một người dân trên địa bàn xã Tiền Phong chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần muốn đăng ký xe máy, tôi phải đi lên Công an huyện cách nhà gần 10 km. Có lần phải xin nghỉ làm nửa ngày, rồi chờ đợi cả tiếng đồng hồ mới đến lượt. Gặp hôm đông người, thậm chí còn phải quay lại vào hôm sau. Bây giờ, chỉ cần tranh thủ buổi sáng ghé qua trụ sở Công an xã, cách nhà chưa đến 5 phút đi xe là làm xong thủ tục. Ban đầu còn e ngại vì nghĩ Công an xã chưa quen, thủ tục có thể bị chậm. Nhưng đến nơi thì thấy các anh chị làm rất chuyên nghiệp, thao tác trên máy nhanh, quy trình rõ ràng. Sau vài ngày tôi đã được thông báo đến nhận đăng ký".

Không chỉ người dân đi xe máy hưởng lợi từ thay đổi này, những người sở hữu ô tô cũng đánh giá cao sự linh hoạt trong việc lựa chọn địa điểm đăng ký xe.

“ “Trước đây, muốn làm thủ tục đăng ký ô tô là cả một hành trình và buộc phải đến Công an huyện. Nay được làm ngay tại xã, cách nhà chỉ vài cây số. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ rất nhanh, tôi chỉ cần ngồi chờ kiểm tra xe, giấy tờ rồi ký tên. Điều tôi ấn tượng nhất là thái độ của các anh Công an rất tận tình, sẵn sàng hỗ trợ khi tôi gặp vướng mắc với mã số định danh". Ông Phạm Văn Đoàn - người vừa hoàn tất thủ tục đăng ký ô tô tại xã Tiền Phong

Kiểm tra phương tiện trước khi thực hiện thủ tục đăng ký. Ảnh: Đ.C

Tương tự, tại xã Nhôn Mai, việc đăng ký xe ngay tại trụ sở Công an xã thực sự đã mang lại nhiều tiện ích cho người dân, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số. Anh Lô Văn Hợi vừa mua chiếc xe máy mới để tiện đi rẫy, đi chợ, trước đây, anh phải mất gần 1 ngày đường đèo để ra huyện làm thủ tục, rất vất vả. Nhưng nay, anh chỉ cần đi vài cây số ra trung tâm xã là có thể làm xong hồ sơ ngay trong buổi sáng.

Ấn tượng lớn nhất đối với anh Hợi không chỉ là thủ tục nhanh gọn, mà còn là tinh thần phục vụ của cán bộ Công an xã. Anh Hợi cho hay: “Cán bộ hướng dẫn mình từng bước, không để bà con bị lúng túng. Mấy anh còn nói sau này nếu biết dùng điện thoại thông minh thì có thể đăng ký online trước, lên xã chỉ cần xác minh lại là được”.

Được chọn điểm đăng ký thuận tiện nhất

Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng – Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc phân cấp đăng ký xe về Công an cấp xã giúp người dân chủ động lựa chọn nơi thuận tiện nhất, giảm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí, đồng thời giảm tải cho phòng”.

Để đảm bảo việc triển khai đồng bộ, hiệu quả tại cơ sở, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành rà soát toàn bộ 130 xã, phường theo địa giới hành chính mới. Từ thực tế khảo sát, nhiều trụ sở Công an xã đã được bổ sung thiết bị, cải tạo bộ phận “một cửa”, củng cố nhân lực và hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ diễn ra thông suốt, không gây gián đoạn hay phiền hà cho người dân.

Người dân làm thủ tục đăng ký phương tiện tại Phòng CSGT Công an tỉnh. Ảnh: Nguyễn Đạo

Cùng với đó, ngay trong những ngày đầu tháng 7/2025, Công an tỉnh đã tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về quy trình đăng ký xe, hướng dẫn sử dụng phần mềm nghiệp vụ và thao tác thực hành đăng ký toàn trình trên máy tính cho lực lượng Công an xã. Gần 130 đơn vị xã, phường đã cử cán bộ, chiến sĩ tham gia, đảm bảo sẵn sàng về chuyên môn ngay khi Thông tư có hiệu lực. Các nội dung tập huấn cũng tích hợp hướng dẫn khai thác dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, giúp lực lượng Công an xã có thể hỗ trợ người dân tối đa trong việc tiếp cận các tiện ích số.

Đáng chú ý, ngày 30/6/2025, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 51/2025/TT-BCA, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 79/2024/TT-BCA, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Thông tư này đánh dấu bước chuyển quan trọng khi xóa bỏ “vùng đăng ký” cứng, cho phép người dân, tổ chức có thể đăng ký ô tô, xe máy tại bất kỳ điểm đăng ký nào thuộc Công an cấp xã hoặc Phòng CSGT trong địa bàn tỉnh, thành phố nơi cư trú hoặc đặt trụ sở, thay vì bị giới hạn địa bàn như trước.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông nhận định, chính sách mới mang tính đột phá trong cải cách hành chính, vừa tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, vừa phân luồng hiệu quả cho hệ thống đăng ký xe toàn quốc. Thay vì dồn toàn bộ hồ sơ về Phòng CSGT cấp tỉnh hoặc huyện như trước đây, nay người dân có thể lựa chọn điểm đăng ký gần nhất, phù hợp với thời gian và điều kiện di chuyển của bản thân.

Đặc biệt, đây cũng là dịch vụ công đầu tiên của Bộ Công an được triển khai theo mô hình tổ chức mới của đơn vị hành chính các cấp, đồng bộ với tiến trình sắp xếp lại các đơn vị hành chính từ ngày 1/7/2025. Điều này khẳng định sự chủ động, linh hoạt của lực lượng Công an trong thích ứng với yêu cầu tổ chức bộ máy mới, đồng thời, nâng cao năng lực phục vụ nhân dân ngay từ cấp cơ sở.

Thông tư cũng quy định rõ một số trường hợp đặc biệt: Xe có nguồn gốc tịch thu đăng ký tại Phòng CSGT; Xe trúng đấu giá biển số có thể đăng ký tại nơi cư trú, trụ sở hoặc tại Phòng CSGT nơi quản lý biển số; xã đang trong quá trình chia tách, hợp nhất thì Phòng CSGT tạm thời phụ trách đăng ký trong thời gian chờ cập nhật dữ liệu dân cư.

Các phương tiện lưu thông trên đường Trường Thi. Ảnh tư liệu: N.Đ

Như vậy, việc đưa công tác đăng ký xe về cấp xã không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn thể hiện bước chuyển quan trọng trong cải cách hành chính ở lĩnh vực giao thông. Khi thủ tục được thực hiện ngay tại địa phương, việc quản lý phương tiện trở nên sát thực tế hơn, tạo điều kiện để nắm bắt, kiểm soát thông tin kịp thời và chính xác. Đây không chỉ là giải pháp thuận tiện cho người dân, mà còn là bước đi cần thiết trong việc phân cấp quản lý, tăng cường hiệu quả điều hành từ cơ sở, góp phần xây dựng nền hành chính gần dân, sát dân và vì dân hơn./.