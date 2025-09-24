Pháp luật Đang thi công trên đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, máy xúc bất ngờ bốc cháy dữ dội Đang xử lý phần đất thải của tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, một chiếc máy xúc của đơn vị thi công đã bất ngờ bốc cháy.

Khoảng 15h30 phút, ngày 24/9, trên đoạn đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, thuộc phường Trường Vinh (Nghệ An), khu vực xã Hưng Hoà (cũ) đã xảy ra vụ cháy máy múc.

Chiếc máy múc bốc cháy khi đang thi công. Ảnh: NDCC

Trong quá trình thi công xử lý phần đất thải bên lề đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, chiếc máy múc đã bất ngờ bị bốc cháy. Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc kể lại, ngọn lửa bốc lên từ ống xả, và nhanh chóng bao trùm lên chiếc xe.

Ngay sau khi xảy ra cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cũng đã ngay lập tức có mặt và dập tắt đám cháy.

Chiếc máy múc bị cháy tại hiện trường. Ảnh: TĐ

Rất may, thời điểm đó, công nhân lái máy đã nhanh chóng nhảy được ra khỏi xe, nên không gây thiệt hại về người.

Đơn vị chủ quản tháo gỡ các thiết bị trên máy múc để kiểm tra. Ảnh: TĐ

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.