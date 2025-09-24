Thứ Tư, 24/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Đang thi công trên đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, máy xúc bất ngờ bốc cháy dữ dội

24/09/2025 17:09

Đang xử lý phần đất thải của tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, một chiếc máy xúc của đơn vị thi công đã bất ngờ bốc cháy.

Khoảng 15h30 phút, ngày 24/9, trên đoạn đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, thuộc phường Trường Vinh (Nghệ An), khu vực xã Hưng Hoà (cũ) đã xảy ra vụ cháy máy múc.

cháy xe
Chiếc máy múc bốc cháy khi đang thi công. Ảnh: NDCC

Trong quá trình thi công xử lý phần đất thải bên lề đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, chiếc máy múc đã bất ngờ bị bốc cháy. Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc kể lại, ngọn lửa bốc lên từ ống xả, và nhanh chóng bao trùm lên chiếc xe.

Ngay sau khi xảy ra cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cũng đã ngay lập tức có mặt và dập tắt đám cháy.

cháy xe 2
Chiếc máy múc bị cháy tại hiện trường. Ảnh: TĐ

Rất may, thời điểm đó, công nhân lái máy đã nhanh chóng nhảy được ra khỏi xe, nên không gây thiệt hại về người.

cháy xe 3
Đơn vị chủ quản tháo gỡ các thiết bị trên máy múc để kiểm tra. Ảnh: TĐ

Hiện tại, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Giải cứu 6 người trong gia đình khỏi đám cháy nhà 3 tầng

Giải cứu 6 người trong gia đình khỏi đám cháy nhà 3 tầng

Nghệ An thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025

Nghệ An thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025

Đọc tiếp

Giải cứu 6 người trong gia đình khỏi đám cháy nhà 3 tầng

Giải cứu 6 người trong gia đình khỏi đám cháy nhà 3 tầng

Nghệ An thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025

Nghệ An thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Đang thi công trên đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, máy xúc bất ngờ bốc cháy dữ dội

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO