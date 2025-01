Xã hội Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An thăm, tặng quà các đơn vị trực Tết Trong 2 ngày 20-21/1, các đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An do các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà, chúc Tết một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh thăm và tặng quà Công ty Điện lực Nghệ An. Ảnh: Hon

Các đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà tại các đơn vị: Công ty Xăng dầu Nghệ An, VNPT Nghệ An, Bưu điện tỉnh Nghệ An, Công ty Điện lực Nghệ An, Công ty CP Dịch vụ và vận tải PTS Nghệ Tĩnh; Công ty CP Bến xe Nghệ An, Công ty TNHH Sơn Nam, Công ty CP Vận tải công nghệ và dịch vụ Mai Linh, Công ty CP Cấp nước Nghệ An, Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh.

Đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối thăm và tặng quà Bưu điện tỉnh Nghệ An

Tại các đơn vị đến thăm, đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh và các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối ghi nhận trong bối cảnh chịu nhiều tác động từ tình hình kinh tế - chính trị thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, giá nguyên, nhiên, vật liệu biến động mạnh; các chuỗi cung ứng, sản xuấtbị ảnh hưởng, thiên tai, bão lũ, biến đổi khí hậu tác động trực tiếp…, song các doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, tạo việc làm cho người lao động; quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội.Đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp.

Đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy Khối thăm, tặng quà Công ty CP Cảng Nghệ Tĩn

Nhân dịp năm mới, Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và người lao động của các doanh nghiệp sức khỏe, hạnh phúc, bình an; tiếp tục đoàn kết, gắn bó, mở rộng hợp tác, phát triển; tạo môi trường làm việc tốt và nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, ổn định đời sống và phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, tích cực tham gia vào công tác an sinh xã hội, quan tâm đến công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị trực Tết đảm bảo các hoạt động phục vụ nhu cầu dân sinh cũng như các hoạt động vui Tết, đón Xuân an toàn.